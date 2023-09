ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2023/ Campari a -4,9%

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 10:00

La Borsa italiana cede lo 0,1% e sul listino principale troviamo in rialzo A2A (+0,2%), Amplifon (+0,5%), Banco Bpm (+0,1%), Enel (+0,2%), Generali (+0,3%), Hera (+0,1%), Inwit (+0,1%), Italgas (+0,1%), Mediobanca (+0,3%), Recordati (+0,2%), Saipem (+0,9%), Snam (+0,3%), Stellantis (+1,3%), Telecom Italia (+0,3%), Terna (+0,1%) e Unipol (+0,1%). Erg, Leonardo e Poste Italiane, invece, si trovano in parità. I ribassi più ampi sono quelli di Bper (-0,5%), Campari (-4,9%), Cnh Industrial (-0,7%), Diasorin (-0,8%), Eni (-0,5%), Fineco (-0,8%), Interpump (-1,1%), Iveco (-2,4%), Moncler (-1,2%), Mps (-1,2%), Nexi (-0,8%) e Pirelli (-1,2%). Il cambio euro/dollaro scende verso quota 1,07, mentre lo spread tra Btp e Bund supera i 175 punti base.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 11 SETTEMBRE 2023/ Chiusura a +1,03%

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE I 28.500 PUNTI

Non mancano alcuni dati macroeconomici interessanti in diffusione nella giornata odierna. Alle 8:00 conosceremo l’indice dei prezzi all’ingrosso tedesco di agosto, oltre che il tasso di disoccupazione in Gran Bretagna a luglio. Alle 9:00 toccherà all’inflazione spagnola di agosto. Alle 11:00 sarà la volta dell’indice Zew relativo all’economia tedesca di settembre. In giornata è prevista l’emissione di Bot annuali, di titoli di stato tedeschi a due anni e spagnoli con durata fino a nove mesi. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di B&C Speakers. Bifire, Cembre, Circle, El.En, Esprinet, Finanza.Tech, Garofalo Health Care, Giglio Group, Piovan, Saes Getters, Seco, TamburiIP e Unidata

BORSE & MERCATI/ La brutta sorpresa che può arrivare dalle scelte della Bce

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

ISTAT/ Fiducia delle imprese ai minimi da novembre 2022, Piazza Affari brinda

© RIPRODUZIONE RISERVATA