ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 2 AGOSTO 2022/ Nuove trimestrali

PIAZZA AFFARI CERCA UN ALTRO RIALZO

Non sono attesi molti dati macroeconomici rilevanti nella giornata di oggi. Da segnalare solamente l’indice dei prezzi della case in Gran Bretagna a luglio, che verrà reso noto alle 8:00, e il tasso di disoccupazione spagnolo relativo al mese di luglio in diffusione alle 9:00. Attese, invece, molte trimestrali: da Wall Street quelle di Caterpillar e Uber, da Londra quella di BP, mentre a Piazza Affari quelle di Ferrari, Fineco, Generali, Interpump, Carige, Cairo Communication, Innovatec, Ki Group, Reply e Restart.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,11% a 22.429 punti. Sul listino principale si è messa in luce Saipem con un +4,2%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Bper (+1,1%), Generali (+2,1%), Intesa Sanpaolo (+1,2%) e Leonardo (+1,5%). Exor ha fatto peggio di tutti con un -3,7%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di A2A (-3,6%), Campari (-1,9%), Cnh Industrial (-3,3%), Hera (-2%), Interpump (-0,6%), Inwit (-1,2%), Italgas (-1,7%), Iveco (-3,2%), Pirelli (-0,7%), Telecom Italia (-1,3%), Tenaris (-2,7%) e Unicredit (-1,2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 121 punti base.

