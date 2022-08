ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 1 AGOSTO 2022/ Al via un nuovo mese

PIAZZA AFFARI ATTENDE MOLTI DATI

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo le vendite al dettaglio in Germania a giugno. Alle 9:45 toccherà alla lettura finale dell’Indice PMI manifatturiero italino di luglio. Analogo dato verrà poi diffuso con riferimento alla Francia (ore 9:50), alla Germania (ore 9:55), all’Europa (ore 10:00), alla Gran Bretagna (ore 10:30) e agli Stati Uniti (ore 15:45). Alle 10:00 sarà la volta del tasso di disoccupazione italiano di giugno, mentre alle 11:00 sapremo quello europeo. Alle 16:00 dagli Usa arriverà la lettura finale dell’indice ISM manifatturiero di luglio. Alle 18:00 conosceremo il numero di autovetture immatricolate in Italia a luglio. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza fino a 9 mesi. Da Londra è attesa la trimestrale di HSBC, mentre a Piazza Affari quella di Convergenze. Stacca invece il dividendo Piquadro.

SCENARIO ITALIA/ Così il ceto medio (a rischio estinzione) deciderà il voto del 25 settembre

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo del 2,16% a 22.405 punti. Sul listino principale si è messa in luce Saipem con un +6,3%. Superiori ai tre punti percentuali anche i rialzi di Banca Generali (+3,5%), Banco Bpm (+3,5%), Cnh Industrial (+5%), Eni (+5,6%), Interpump (+6,2%), Inwit (+3,2%), Moncler (+4,4%), Pirelli (+5,5%), Recordati (+3,7%), Telecom Italia (+3,6%), Tenaris (+3,2%) e Unicredit (+3%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 233 punti base.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI VENERDÌ 29 LUGLIO 2022/ Chiusura a +2,16%

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

SNAM/ Utile netto in crescita a 646 milioni di euro (+1,7%) nel primo semestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA