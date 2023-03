ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 28 MARZO 2023/ Insegue quota 26.500

PIAZZA AFFARI ATTENDE NUOVE TRIMESTRALI

Non mancano alcuni dati macroeconomici interessanti in agenda. Alle 8:45 conosceremo l’indice di fiducia delle imprese francesi di marzo. Alle 10:00 l’Istat diffonderà gli indici di fiducia di imprese e consumatori di marzo. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno le scorte all’ingrosso di febbraio. Alle 15:00 toccherà agli indici S&P Case-Shiller e FHFA sul mercato immobiliare di gennaio. Alle 16:00 sarà la volta dell’indice di fiducia dei consumatori americani e dell’indice sull’attività manifatturiera elaborato dalla Fed di Richmond relativi al mese di marzo. In giornata è prevista l’emissione di Btp con scadenza fino a dici anni e di titoli di stato tedeschi biennali. Da Wall Street è attesa la trimestrale di Walgreens Boots Alliance, mentre a Piazza Affari quelle di Acquazzurra, Ala, Alfio Bardola, Alfonsino, Allcore, Altea Green Power, Askoll Eva, Aton Green Storage, Bellini Nautica, Bfc Media, Casasold, Clearbnb, Copernico Sim, Defence Tech, Doxee, Energy, E-Novia, Eviso, Fae Technology, Farmae, Finlogic, First Capital, Fope, G.M. Leather, Gpi, Grifal, Illa, Imprendiroma, International Care Company, Italia Indipendent, Kme Group, Leone Film Group, Lindbergh, MeglioQuesto, Mit Sim, Nusco, Nvp, Philogen, Powersoft, Pozzi Milano, Relatech, Sostravel.com, Spindox, Star7, Tmp Group, Ulisse Biomed e Zucchi.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,22% a 26.206 punti. Sul listino principale si è messa in luce Saipem con un +3,6%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Cnh Industrial (+2,1%), Erg (+2,2%), Inwit (+2,3%), Italgas (+2,8%), Iveco (+3,3%), Leonardo (+2,9%), Prysmian (+2,7%), Recordati (+2,9%), Stellantis (+2,1%) e Terna (+2,2%). Diasorin ha fatto peggio di tutti con un -4,1%. Hanno terminato la seduta in rosso anche A2A (-0,1%), Campari (-0,3%), Mediobanca (-0,5%), Mps (-3,5%) e Nexi (-0,1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 184 punti base.

