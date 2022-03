ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 29 MARZO 2022/ Verso i 25.000 punti

A PIAZZA AFFARI NUOVE TRIMESTRALI

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo l’indice dei prezzi all’importazione in Germania a febbraio. Alle 8:45 sarà la volta dell’indice di fiducia dei consumatori francesi di marzo. Alle 9:00 toccherà alle vendite al dettaglio spagnole di febbraio. Alle 15:00 dagli Usa arriveranno gli indici FHFA e S&P Case-Shiller relativi al mese di gennaio. Alle 16:00 sarà la volta dell’indice di fiducia dei consumatori americani di marzo. In giornata è prevista l’emissione di Bot semestrali. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Algowatt, Ambromobiliare, Borgosesia, Caleffi, Cleanbnb, Compagnia dei Caraibi, Costamp, Ediliziacrobatica, Expert.Ai, Gpi, Grifal, Innovatec, International Care Company, Iren, Kolinpharma, Leone Film Group, Notorious Pictures, Premia Finance, Racing Force, Relatech, Sg Company, Shedir Pharma Group, SIF Italia, Soluzione Tasse, Sostravel.com e Tenax International.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 28 MARZO 2022/ Chiusura a +0,63%

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,63% a 24.712 punti. Sul listino principale si è messa in luce Saipem con un +6,8%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di A2A (+1,7%), Amplifon (+1,3%), Azimut (+1,6%), Banca Generali (+1,2%), Bper (+1,3%), Campari (+1,2%), Diasorin (+1,9%), Ferrari (+1,9%), Generali (+3,7%), Inwit (+1,8%), Italgas (+1,2%), Poste Italiane (+1,1%), Prysmian (+2,2%), Snam (+1%), e Telecom Italia (+1,4%). Leonardo ha fatto peggio di tutti con un -2,9%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Atlantia (-0,5%), Eni (-1,4%), Nexi (-0,5%), Pirelli (-0,5%), Recordati (-0,9%) e Tenaris (-2,7%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 152 punti base.

BORSE & MERCATI/ Guerra e Vix dettano ancora legge per gli investitori

