ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 3 GENNAIO 2023/ Lotta per i 24.000

PIAZZA AFFARI ATTENDE DATI DALLA GERMANIA

Sono pochi ma interessanti i dati macroeconomici in agenda oggi. Alle 9:55 conosceremo il tasso di disoccupazione tedesco di dicembre. Alle 14:00 sarà la volta dell’inflazione tedesca di dicembre. Alle 16:00 conosceremo la spesa in costruzioni negli Usa di novembre. Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dell’1,9% a 24.158 punti. Sul listino principale si è messa in luce Saipem con un +5%. Superiori ai due punti e mezzo percentuali anche i rialzi di Banco Bpm (+2,7%), Enel (+2,8%), Eni (+3,2%), Hera (+2,7%), Iveco (+3,3%), Leonardo (+2,9%), Stellantis (+2,9%) e Tenaris (+3,3%). Hanno terminato la seduta in rosso solamente Amplifon (-2,5%) e Diasorin (-0,6%). Lo spread tra Btp e Bund è rimasto sopra i 211 punti base.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 2 GENNAIO 2023/ Chiusura a +1,9%

