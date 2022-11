ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2022/ Trimestrali in arrivo

PIAZZA AFFARI GUARDA A QUOTA 23.500

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda nella giornata di oggi. Alle 8:45 dalla Francia arriveranno il saldo delle partite correnti di settembre e il tasso di occupazione del terzo trimestre. Alle 10:00 l’Istat diffonderà il dato sulle vendite al dettaglio di settembre. Alle 11:00 analogo dato verrà diffuso con riferimento all’Europa. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi a due anni e spagnoli con durata fino a 12 mesi. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Banco Bpm, Buzzi, Cnh Industrial, Fineco, Iveco, Recordati, Aquafil, Banca Popolare di Sondrio, Banco di Desio e della Brianza, Comer Industries, De Nora, Ferragamo, Growens, Sanlorenzo, Txt E-Solutions e Zignago Vetro.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 7 NOVEMBRE 2022/ Chiusura a +0,9%

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,9% a 23.493 punti. Sul listino principale si è messa in luce Telecom Italia con un +10,6%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di A2A (+2,2%), Azimut (+2,6%), Banca Generali (+3,7%), Generali (+2%), Intesa Sanpaolo (+3,1%), Iveco (+4%), Mediobanca (+2,5%), Nexi (+3,7%) e Saipem (+2,3%). Snam ha fatto peggio di tutti con un -1,9%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Italgas (-1,3%), Prysmian (-1,4%), Recordati (-1,6%), Snam (-1,9%), Terna (-1,2%) e Unicredit (-1,9%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 215 punti base.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI VENERDÌ 4 NOVEMBRE 2022/ Chiusura a +2,54%

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 2022/ Chiusura a -0,42%

© RIPRODUZIONE RISERVATA