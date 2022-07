ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 2022/ Cerca nuovo rialzo

PIAZZA AFFARI ATTENDE IL VOTO DI FIDUCIA A DRAGHI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi, dove gli occhi saranno puntati anche al voto di fiducia al Governo Draghi. Alle 8:00 dalla Gran Bretagna arrivano l’inflazione e l’indice dei prezzi alla produzione di giugno. Alla stessa ora si conoscerà l’indice dei prezzi alla produzione tedesco di giugno. Alle 10:00 sarà la volta della produzione nelle costruzioni in Italia a maggio e del saldo della bilancia commerciale dell’Eurozona di maggio. Alle 16:00 sapremo l’indice di fiducia dei consumatori europei relativo al mese di luglio, mentre dagli Usa arriverà il numero di case esistenti vendute a giugno. Alle 16:30 sarà la volta della variazione settimanale delle scorte di petrolio negli Stati Uniti. In giornata è prevista l’emissione di Bund decennali. Da Wall Street sono attese le trimestrali di Abbott Laboratories e Biogen, mentre a Piazza Affari quelle di Finlogic, Gismondi 1754 e Rocket Sharing Company.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 19 LUGLIO 2022/ Chiusura a +2,49%

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo del 2,49% a 21.696 punti. Sul listino principale si è messa in luce Bper con un +6,8%. Superiori ai tre punti e mezzo percentuali anche i rialzi di Banco Bpm (+5,1%), Fineco (+5,2%), Interpummp (+4,1%), Intesa Sanpaolo (+5,9%), Iveco (+5,1%), Leonardo (+4%), Moncler (+4,1%), Stellantis (+3,8%) e Unicredit (+6,3%). Chiusura in rosso solo per Diasorin (-0,2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 213 punti base.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 18 LUGLIO 2022/ Chiusura a +1,13%

