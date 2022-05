ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2022/ Attesi diversi dati

PIAZZA AFFARI ATTENDE I VERBALI DELLA FED

Anche oggi non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 8:00 si saprà il dato definitivo sul Pil tedesco del primo trimestre. Alla stessa ora l’Acea renderà noto il numero di veicoli commerciali immatricolati in Europa ad aprile. Alle 8:45 sarà la volta dell’indice di fiducia dei consumatori francesi relativo al mese di maggio. Alle 9:00 toccherà all’indice dei prezzi alla produzione spagnolo di aprile. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno gli ordini di beni durevoli di aprile. Alle 16:30 sarà la volta della variazione settimanale delle scorte di petrolio. Alle 20:00 saranno diffusi i verbali dell’ultima riunione del Fomc della Fed. In giornata è prevista l’emissione di Bund a 15 anni. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Telesia e Zucchi.

Spread Btp Bund/ Il differenziale chiude sopra i 202 punti base

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,08% a 23.876 punti. Sul listino principale si è messa in luce Inwit con un +2,7%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di Banco Bpm (+1,2%), Bper (+1,1%), Interpump (+0,6%), Leonardo (+1,3%) e Terna (+0,7%). Stm ha fatto peggio di tutti con un -3,5%. Superiori al punto e mezzo percentuale anche i ribassi di A2A (-2,4%), Azimut (-2,2%), Banca Generali (-2,8%), Banca Mediolanum (-2,4%), Campari (-2,2%), Cnh Industrial (-2%), Enel (-1,5%), Hera (-2,1%), Italgas (-1,6%), Mediobanca (-2,3%), Moncler (-3,3%), Pirelli (-2,4%), Poste Italiane (-1,7%), Recordati (-2%), Stellantis (-3,2%) e Telecom Italia (-1,8%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 201 punti base.

Criprovalute/ Mercato in rosso anche oggi 24 maggio 2022

Quotazione Oro/ Prezzo al grammo e all'oncia oggi 24 maggio 2022

