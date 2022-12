ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE 2022/ Attesi dati Usa

PIAZZA AFFARI ATTENDE POCHI DATI

Anche oggi non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda, provenienti dagli Stati Uniti. Alle 16:00 conosceremo, infatti, il numero di case vendute a novembre e la lettura finale dell’indice elaborato dalla Fed di Richmond relativo a dicembre. Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,09% a 23.855 punti. Sul listino principale si è messa in luce Moncler con un +3%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di Azimut (+1,3%), Banca Generali (+0,6%), Cnh Industrial (+1,5%), Eni (+0,5%), Leonardo (+1%) e Saipem (+2,4%). Erg ha fatto peggio di tutti con un -2,2%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Nexi (-1%), Recordati (-1,2%) e Stm (-1,1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 211 punti base.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 27 DICEMBRE 2022/ Chiusura a -0,09%

