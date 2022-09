ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2022/ Attesi dati Usa

PIAZZA AFFARI ATTENDE NUOVE TRIMESTRALI

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo l’indice di fiducia dei consumatori tedeschi, mentre alle 8:45 sapremo quello dei consumatori francesi e alle 10:00 quelli di imprese e consumatori italiani. Alle 11:00 sarà la volta del fatturato industriale italiano di luglio. Alle 14.30 dagli Usa arriverà il saldo della bilancia commerciale di agosto, mentre alle 16:30 toccherà alla variazione settimanale delle scorte di petrolio. In giornata è prevista l’emissione di Bot semestrali. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Acquazzurra, Ala, Alfio Bardolla, Alfonsino, Altea Green Power, Arterra Bioscience, BF, Brioschi, Cleanbnb, Conafi, Copernico, Crowdfundme, Datrix, Destination Italia, DHH, Eles, Esautomotion, Fidia, FNM, Gambero Rosso, High Quality Food, Idntt, Intek Group, Laboratorio Farmaceutico Erfo, Medica, Mit Sim, Mittel, Notorious Pictures, Philogen, Pietro Industries & Brands, PLC, Pozzi Milano, Racing Force, Radici, Renergetica, Reti, Sebino, Somec, Sostravel.com, Telesia, Vimi Fasteners e Yolo Group.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2022/ Chiusura a -1,16%

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,16% a 20.961 punti. Sul listino principale si è messa in luce Amplifon con un +3,9%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di Ferrari (+1%), Nexi (+2,7%), Pirelli (+1,3%), Recordati (+1,4%), Saipem (+3,8%), Stellantis (+0,9%), Stm (+1,2%), Telecom Italia (+3,4%) e Tenaris (+3%). Terna ha fatto peggio di tutti con un -5,5%. Superiori ai due punti percentuali anche i ribassi di A2A (-4,1%), Banca Generali (-2,1%), Bper (-2,2%), Enel (-5,4%), Fineco (-3,4%), Generali (-2,4%), Hera (-5,3%), Intesa Sanpaolo (-2,3%), Italgas (-3%), Poste Italiane (-2,1%), Snam (-3,9%), Unicredit (-2,1%) e Unipol (-2,1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 249 punti base.

