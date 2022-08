ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 3 AGOSTO 2022/ Attesi molti dati

PIAZZA AFFARI ATTENDE MOLTE TRIMESTRALI

Oggi non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 8:00 conosceremo il saldo della bilancia commerciale tedesca relativo al mese di giugno. Alle 9:45 conosceremo la lettura finale dell’indice PMI dei servii italiano di luglio. Analogo dato verrà poi diffuso con riferimento alla Francia (ore 9:50), alla Germania (ore 9:55), all’Europa (ore 10:00), alla Gran Bretagna (ore 10:30) e agli Stati Uniti (ore 15:45). Alle 10:00 l’Istat renderà note le vendite al dettaglio di giugno, mentre un’ora dopo Eurostat diffonderà lo stesso dato relativo all’intera Ue insieme all’indice dei prezzi alla produzione di giugno. Alle 16:00 dagli Usa arriveranno la lettura finale dell’indice ISM non manifatturiero di luglio e gli ordini all’industria di giugno. Alle 16:30 sarà la volta della variazione settimanale delle scorte di petrolio. In giornata è prevista l’emissione di Bund a 15 anni. Da Wall Street è attesa la trimestrale di Moderna, da Parigi quella di Societe Generale, da Francoforte quella di Commerzbank, mentre a Piazza Affari quelle di Banca Mediolanum, Banco Bpm, Diasorin, Telecom Italia, Aedes, Algowatt, Ariston, Buzzi, Digital Value, Dovalue, De Nora, Enav, Openjobmetis, Pininfarina Safilo, Technogym e Txt E-Solutions.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 2 AGOSTO 2022/ Chiusura a -0,35%

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,35% a 22.351 punti. Sul listino principale si è messa in luce Iveco con un +2,8%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di A2A (+0,7%), Banco Bpm (+2,5%), Bper (+1,6%), Ferrari (+1,1%), Hera (+0,7%), Leonardo (+0,7%), Snam (+1,2%), Stellantis (+0,8%) e Terna (+0,9%). Amplifon ha fatto peggio di tutti con un -4,6%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Azimut (-1,8%), Banca Mediolanum (-1%), Campari (-2,4%), Diasorin (-1,7%), Enel (-1,8%), Eni (-2,2%), Generali (-1,9%), Interpump (-1,2%), Moncler (-2%), Nexi (-1,1%), Pirelli (-1,9%), Poste Italiane (-1,2%), Recordati (-1,3%), Saipem (-4%) e Unipol (-1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 224 punti base.

