ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI VENERDÌ 11 MARZO 2022/ Attesi pochi dati

PIAZZA AFFARI CERCA UN RIMBALZO

La settimana si chiude con pochi dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 8:00 conosceremo l’inflazione tedesca di febbraio. Un’ora dopo conosceremo lo stesso dato relativo alla Spagna. Ancora alle 8:00 toccherà alla produzione industriale della Gran Bretagna a gennaio. Alle 10:00 l’Istat diffonderà i dati sul mercato del lavoro in Italia nel quarto trimestre del 2021. Alle 16:00 dagli Usa arriverà l’indice di fiducia dei consumatori elaborato dall’Università del Michigan. A mercati chiusi è attesa la decisione di Standard & Poor’s sul rating sovrano del Portogallo. In giornata è prevista l’emissione di Btp con durata fino al 2037. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Banca Sistema, Cir, Dea Capital, Franchi Umberto Marmi, Giglio Group, Sesa, Tesmec, Txt E-Solutions e Zignago Vetro. C’è attesa anche per l’Investor Day di Atlantia.

SPY BENETTON/ L’esame di maturità per Alessandro da Atlantia a Generali

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo del 4,24% a 22.877 punti. Sul listino principale hanno terminato la seduta in rialzo solamente Leonardo (+1,5%), Telecom Italia (+3,3%) e Tenaris (+1,6%). Azimut ha fatto peggio di tutti con un -11%. Superiori ai cinque punti percentuali anche i ribassi di Amplifon (-5,4%), Banca Mediolanum (-5,8%), Banco Bpm (-5,6%), Bper (-7,5%), Exor (-5,4%), Intesa Sanpaolo (-7,6%), Iveco (-7,7%), Poste Italiane (-5,1%), Prysmian (-5,6%), Stellantis (-7,2%) e Unicredit (-7,2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 164 punti base.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÌ 10 MARZO 2022/ Chiusura a -4,24%

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

BORSA & FINANZA/ Eni gas e luce diventa Plenitude. Ipo entro l’anno

© RIPRODUZIONE RISERVATA