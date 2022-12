ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI VENERDÌ 23 DICEMBRE 2022/ In cerca di rimbalzo

PIAZZA AFFARI ALL’ULTIMA SEDUTA PRIMA DI NATALE

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda in quest’ultima seduta prima di Natale. Alle 8:45 consoceremo l’indice dei prezzi alla produzione francese di novembre. Alle 9:00 sapremo quella spagnola, insieme al Pil del terzo trimestre del Paese iberico. Alle 10:00 l’Istat diffonderà gli indici di fiducia di consumatori e imprese a dicembre. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno gli ordini di beni durevoli, le spese e i redditi personali relativi al mese di novembre. Alle 16:00 sarà la volta delle vendite di case nuove a novembre e della lettura finale dell’indice di fiducia dei consumatori elaborato dall’Università del Michigan.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 2022/ Chiusura a -1,24%

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dell’1,24% a 23.813 punti. Sul listino principale hanno terminato la seduta in rialzo solamente Buzzi (+0,1%) e Saipem (+0,7%). Chiusura in parità, invece, per Tenaris. Iveco ha fatto peggio di tutti con un -4,5%. Superiori ai due punti percentuali anche i cali di Amplifon (-2,3%), Interpump (-2,2%), Iveco (-4,52%), Stellantis (-3,1%) e Stm (-3,6%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 211 punti base.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 2022/ Chiusura a +1,66%

