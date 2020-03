Andrada Marina “mi sono sentita molestata da Antonio Zequila”/ “Mi ha baciata ma io…”

La giovane modella Andrada Marina, dopo aver rilasciato una intervista tra le pagine del settimanale Nuovo, è approdata anche a Live Non è la d’Urso per raccontare la sua verità contro Antonio Zequila. La 23enne ha lanciato accuse choc contro l’attuale gieffino, sostenendo di essersi sentita molestata da lui. La giovane ha esordito nello studio del programma di Barbara d’Urso spiegando: “Ho partecipato a un concorso di bellezza che si è tenuto ad Otranto cinque anni fa. Zequila era presentatore. Il concorso si era differenziato in due serate”, ha spiegato, precisando che nella prima serata era avvenuta la presentazione delle Miss e nella seconda la finale del concorso. “Tra un giorno e l’altro ci siam trovati nei corridoi dell’hotel e parlando del più e del meno lui ha iniziato a complimentarsi con me per l’esibizione del giorno prima”, ha continuato, spiegando di essere una ballerina del ventre. Zequila, secondo il suo racconto, si sarebbe complimentato con lei dicendole che avrebbe potuto fare molte cose nella vita e che sarebbe potuta entrare nel mondo dello spettacolo. Continuando a camminare si sarebbero ritrovati davanti alla porta della sua stanza. “Io mi sono fermata, non volevo entrare, però lui ha insistito dicendo che voleva prendere solo una cosa, non ricordo cosa. Siamo entrati, ha preso il telefono e ha iniziato a farmi vedere delle conversazioni di una persona che lui diceva di conoscere molto bene e grazie alla quale mi avrebbe potuto far entrare in un programma televisivo”, ha raccontato la modella. Dopo ciò, secondo il racconto di Andrada, “lui mi ha baciata senza il mio permesso”.

ANDRADA MARINA, ACCUSE CHOC CONTRO ANTONIO ZEQUILA

Andrada Marina ha continuato il suo racconto spiegando che dopo aver visto la sua agitazione, Antonio Zequila l’avrebbe fatta sedere, continuando a complimentarsi con lei “e ha riprovato a ribaciarmi nuovamente”, ha proseguito. Lei a quel punto si sarebbe alzata, sarebbe scappata e avrebbe raccontato tutto al patron del concorso. Quest’ultimo l’avrebbe tranquillizzata dicendole che non sarebbe più successa una cosa simile. Avrebbe quindi raccontato l’episodio ad una sua amica e uscita dalla sua stanza avrebbe incontrato un’altra ragazza che chiedendole cosa le fosse accaduto le avrebbe risposto: “Ha fatto la stessa cosa anche con me”. Da quel momento non avrebbe mai più avuto modo di parlare con Zequila. Giovanni Ciacci ha sottolineato la gravità delle accuse che la giovane sta rivolgendo a Zequila. “Io non ho mai detto che è stata una molestia sessuale, è stata una molestia”, ha ribadito la 23enne. Alle critiche di Karina Cascella Andrada ha replicato: “Il punto è che io non ci sono stata!”. “Non puoi accusare di molestia un uomo che ci ha provato!”, ha tuonato la Cascella. “Ma lui mi ha messo una condizione di disagio”, ha controbattuto Andrada. “Lui aveva detto che poteva in qualche modo farmi entrare nel mondo dello spettacolo che a me non interessa perchè conosceva questa persona. E ha provato a baciarmi perchè magari potevo starci ma non ci sono stata!”, ha ribadito la giovane. Barbara d’Urso ha tuttavia minimizzato parlando solo di una avance: “Non ti agitare tanto, basta dire di no”. Clicca qui per il video

