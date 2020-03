Teresanna Pugliese vs Antonio Zequila/ “Sai solo sventolare il curriculum” (Gf Vip)

Continuano gli scontri nella casa del Grande Fratello Vip 2020, e fra gli inquilini che meno si sopportano sembrerebbero esservi in particolare Teresanna Pugliese (fra le ultime entrate), e Antonio Zequila. Il profilo Instagram ufficiale del Grande Fratello ha pubblicato un breve “scontro” fra i due un cucina. Ad un certo punto si sente l’ex Uomini e Donne rivolgersi così a Er Mutanda: “Sono quasi da 14 giorni in questa casa e io ti ho sempre sentito dire “ho fatto, ho detto, il mio curriculum…”. Ma forse non te ne rendi conto, per questo saltai quanto sentìì questa cosa”. Quindi la Pugliese ha aggiunto: “Loro due avevano litigato, era un momento di tensione e tu invece di mettere pace hai detto “Io non recito con voi, io non recito con chi non è attore…”. A quel punto ha preso la parola lo stesso Zequila che ha cercato di spiegarsi.

TERESANNA PUGLIESE E ANTONIO ZEQUILA: PACE FATTA?

Così il racconto del noto vip: “Prima di dire questo ti sei perso un passaggo fondamentale, dove io stavo andando di là e la Volpe mi fa: “Ah ma sai c’è qualcuno che vuole recitare con Zequila”. Prima di tutto io avevo proposto Paola e Sara, e poi ho detto, mi dispiace perchè per lo meno potrebbero imparare qualcosa. Poi, è opinabile, ma siccome si parlava di recitazione, ho difeso il mio lavoro, che faccio da trent’anni”. Quindi Teresanna: “Da te mi aspetto che metti pace, invece ti metti sempre in competizione e hai detto di non voler recitare con gli altri”. Poi però sembra credere alla versione di Zequila, chiudendo la discussione dicendo: “Forse non ti ho ancora conosciuto abbastanza, per me hai esperienza e saggezza che puoi usare per portare serenità, il mio non è un attacco anzi tu mi fai molta simpatia”. Pace fatta o semplice tregua armata? Chissà…





