Andrea Arcangeli, chi è Roberto Baggio nel ‘Il Divin Codino”/ L’amore per il calcio e l’ex Matilde De Angelis

Andrea Arcangeli interpreta Roberto Baggio in Il Divin Codino

Con la messa in onda de Il Divin codino, il film su Netflix introspettivo dell’uomo diventato leggenda nel calcio, Roberto Baggio, suscita curiosità generale l’attore protagonista della pellicola Andrea Arcangeli. I telespettatori, che nella prima serata del 18 ottobre 2022, hanno occasione di scoprire la trama del film Il Divin codino, incentrata su una personalità umana che sfiora il divino credendo nel suo talento e il piede nato per il campo di calcio, c’é chi si chiede chi sia Andrea Arcangeli.

L’iconico protagonista de Il Divin codino ha ottenuto di recente una cover su Rolling Stone, per il ruolo di Roberto Baggio interpretato nel film prodotto per Netflix, Il Divin codino. Su di lui, che mantiene un low-profile del suo privato, tenendosi lontano dal gossip e tenendo alla privacy, non tutti sanno che é l’ex di Matilde De Angelis, storica valletta di Sanremo 2022, condotto da Amadeus, e collega attrice e modella.

Chi è Andrea Arcangeli? Ha lavorato anche nel cast di film Rai

L’attore Andrea Arcangeli originario di Pescara e 29enne figura in queste ore nei palinsesti Mediaset, seppur vantando ruoli di attore protagonista in produzioni filmografiche della TV di Stato competitor, Rai. Tra il 2016 e i 2017 l’attore dallo sguardo angelico prende parte a diversi progetti come la serie Rai Il paradiso delle signore e il film The Startup, di Alessandro D’Alatri, basato sulla storia di Matteo Achilli fondatore della startup Egomnia. Ha preso parte anche a progetti internazionali, come la serie Trust diretta da Danny Boyle. Tra i ruoli più recenti, oltre a Roberto Baggio, va ricordato quello della serie Sky Romulus. Nel 2022, Andrea Arcangeli diventa il bandito sardo Bastiano Tansu nella pellicola Il muto di Gallura.

Andrea Arcangeli é inoltre attivo via social, in un profilo instagram dove condivide scatti personali e parte delle sue esperienze lavorative e formative. È inoltre appassionato di sport tra cui il calcio, che lo accomuna al ruolo che interpreta in Il Divin codino ovvero Roberto Baggio, lo snowboard, sci, pallacanestro e nuoto.











