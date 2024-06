Andreina Fabbi, Valentina, Leonardo e Mattia: chi sono la moglie e i figli di Roberto Baggio/ “In lockdown…”

Andreina Fabbi: chi è la moglie di Roberto Baggio

Andreina Fabbi è la moglie di Roberto Baggio ed era in casa con lui quando, durante la partita Italia-Spagna degli Europei 2024, è stato rapinato e ferito con una botta in testa. Andreaina Fabbi e Roberto Baggio stanno insieme da più di 40 anni essendosi conosciuti quando entrambi erano giovanissimi e lui era ancora all’inizio della sua carriera sportiva. La coppia è sposata dal 1999 ma l’amore era cominciato anni prima, precisamente nel 1982 quando Baggio era alla vigilia della partenza per il suo primo ritiro calcistico. «La conosco una domenica sera, alla vigilia della mia partenza per il primo ritiro con il Vicenza calcio, avevo 15 anni: l’ho fermata davanti a casa, era bellissima, stava passando in bici», ha raccontato in alcune interviste il campione.

Diversa, invece, la versione della moglie: «A me inizialmente non interessava, compresi subito però quanto fosse determinato e caparbio. Era anche abile a usare degli stratagemmi: già allora mi chiese in pegno una fedina di mia nonna, dicendomi che me l’avrebbe riportata una volta tornato dal ritiro, così avremmo avuto la scusa per vederci di nuovo».

Dal matrimonio tra Andreina Fabbi e Roberto Baggio sono nati i figli Valentina, di 28 anni, e poi Mattia e Leonardo. Valentina e Mattia sono molto attivi sui social e quest’ultimo, amando cucinare, si definisce “chef per divertimento”. Del rapporto con il padre, in una recente intervista rilasciatan el podcast Fightgently Talks ha raccontato di aver inizialmente sentito la mancanza del padre quando era via per lavoro e di averlo riscoperto durante il lockdown:

«Siamo diventati amici negli anni della pandemia: non sono stati anni facili per l’Italia, ma posso dire che sono stati i 18 mesi più belli della mia vita. Ho passato molto tempo con mio padre, facevamo lunghe partite a carte. Il lockdown è stato tragico, ma in un certo senso è stato una benedizione», ha detto Valentina.

