Difficile trovare qualcuno che al soprannome ‘Divin Codino’ non riesca immediatamente a trovare l’associazione al personaggio in questione. Uno sportivo che vince il passaggio di testimone delle generazioni; un ex calciatore che ancora incanta i nostalgici tra cosa era e cosa poteva essere. Stiamo parlando di Roberto Baggio, fantasista che ha fatto innamorare milioni di persone e che ancora oggi è oggetto di curiosità, anche per ciò che concerne la sua vita privata. Ad esempio, cosa sappiamo sulla moglie di Roberto Baggio.

Andreina Fabbi, questo il nome della moglie di Roberto Baggio; un’intera vita trascorsa insieme a partire dal 1982 e suggellata non solo dal grande passo del matrimonio ma anche dall’arrivo, nel tempo, di tre figli: Valentina, Mattia e Leonardo. Una famiglia discreta, lontana dalla luce dei riflettori, ma sono comunque reperibili diverse curiosità sul loro conto. Come il calciatore anche lei abbraccia il buddismo ma su ciò che riguarda la sua vita privata e professionale non si hanno notizie; sappiamo solo che la moglie di Roberto Baggio si è sempre dedicata con amore e dedizione alla famiglia e ai figli.

Valentina, Mattia e Leonardo: cosa fanno oggi i figli di Roberto Baggio

Ma cosa fanno invece oggi i figli di Roberto Baggio, nati dal matrimonio con la moglie Andreina Fabbi. La primogenita è Valentina, classe 1990 e social media manager di professione; un campo particolarmente lontano dal papà come raccontato in un’intervista per il Corriere della Sera: “Lui parla pochissimo e solo quando ha qualcosa da dire: per questo si è sempre tenuto alla larga dai social”.

Il secondo dei figli di Roberto Baggio è invece Mattia, nato nel 1990: sempre al fianco del papà fin da piccolo nei suoi percorsi calcistici come da lui stesso raccontato. Opportunità che gli ha permesso di conoscere tutti i più grandi campioni che suo padre ha incrociato nel suo cammino calcistico. Minori sono invece le informazioni relative al più piccolo dei figli di Roberto Baggio Leonardo; nato nel 2005 e data la giovane età molto discreto, anche sui social.

