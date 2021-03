Andrea Arcangeli, ex fidanzato Matilda De Angelis/ Il lavoro ha rovinato tutto?

“Spesso ho sognato di amare un panettiere per non essere costretta a parlare sempre di lavoro”, con queste parole Matilda De Angelis ha commentato il suo ritorno alla solitudine dopo la lunga storia, paparazzata e documentata sui social, con il collega Andrea Arcangeli. I due hanno fatto coppia fissa per qualche anno calcando i red carpet più importanti, quello del Festival di Venezia compreso, ma poi qualcosa si è rotto. Qualcuno pensa che sia proprio il lavoro ad aver allontanato i due, altri ancora, i più cattivi, sono convinti che il successo che ha travolto e si prepara a travolgere la bella attrice sia alla base della sua voglia di cambiare un po’ vita. Dove sta la verità? Forse è una via di mezzo che può accontentare tutti? I due si nascondono dietro un velo di privacy e quindi sarà difficile capire bene cosa sia successo anche se l’attore continua a tenere le foto di coppia sul suo profilo social, questo lascia pensare che non ci sia guerra tra i due ex.

Andrea Arcangeli, ex fidanzato Matilda De Angelis, chi è e cosa fa nella vita?

Ma chi è Andrea Arcangeli? Proprio come l’ex fidanzata Matilda de Angelis, anche lui è un attore, una giovane promessa del cinema italiano, che di recente abbiamo visto nella riuscitissima Romulus, la serie tv Sky che ha conquistato migliaia di fan. Dopo aver frequentato il Liceo Artistico di Pescara, Arcangeli si butta subito nella recitazione frequentando la scuola di recitazione S.M.O. e prendendo poi un master di recitazione con Ivana Chubbuck. Il suo primo ruolo televisivo nel 2012 è nella seconda stagione di Benvenuti a tavola – Nord vs Sud mentre continua a studiare, questa volta a Roma, Arti e scienze dello spettacolo e ottiene il ruolo di Benvolio nella miniserie internazionale Romeo e Giulietta diretta da Riccardo Donna. Lo stesso lo vuole poi in Fuoriclasse nei panni di Michele Tramola e nel 2015 sbarca al cinema in Tempo instabile con probabili schiarite di Marco Pontecorvo. Il grande pubblico di Rai1 lo conosce per il suo ruolo ne Il paradiso delle signore. Oltre a dedicarsi alla recitazione, Arcangeli ama e pratica molti sport, suona la batteria e si lancia in serate evento nei panni di Dj.



