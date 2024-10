Matilda De Angelis: “La salute mentale non è più un tabù”

Matilda De Angelis, ospite di “Da Noi a Ruota Libera”, si racconta parlando dei suoi ultimi lavori tra cinema e tv ma non solo. L’attrice, che ha cominciato la sua carriera molto giovane, ha affrontato una serie di momenti negativi dovuti alla pressione che il suo lavoro ha esercitato su di lei, e non soltanto. Parlando con Francesca Fialdini, spiega: “Credo che ci sia una maggiore consapevolezza sui temi della salute mentale, che non sono più un tabù. Sono alla portata di tutti, questo fa sentire le persone meno sole. Nel non vergognarsi delle proprie zone d’ombra c’è una grande conquista per la propria libertà”.

Come sottolineato ancora dall’attrice di origine bolognese, la decisione di parlarne sui social e davanti alle telecamere è nata dalla necessità di liberarsi, di aprirsi, di lasciare fluire liberi i pensieri in modo da stare meglio: “Io ne ho parlato perché in quel momento della mia vita facevo fatica a tenermi tutto dentro e mi faceva bene condividere la sofferenza con qualcuno. Non mi pento, continua Matilda De Angelis, perché so che tanti ragazzi e ragazze si sono sentiti capiti e questo mi ha fatto estremamente piacere“.

Matilda De Angelis: “Oggi sono finalmente serena”

Parlando ancora di disagi psicologici, soprattutto in età giovanile, Matilda De Angelis afferma ancora: “Viviamo in una società iper-performativa, ci rapportiamo con milioni di persone, cosa che non è naturale, non è sano e non è giusto. Più si ha bacino più si fanno paragoni e questo può creare delle ansie. Viviamo in un mondo parecchio contorto e non è facile essere ragazzi”. Dopo aver affrontato momenti complessi dovuti all’ansia e aver deciso di parlarne per liberarsi, oggi l’attrice sta bene: “Oggi sono serenissima. Non si può piacere a tutti, non ho questa pretesa, neppure a me piacciono tutti. Ma sono serena”.