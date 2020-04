Andrea Bocelli, duetto con la figlia Virginia/ Lacrime e voce rotta dall’emozione

Pubblicità

Tra le esibizioni proposte nel corso dello speciale Un nuovo giorno – Andrea Bocelli Live il pubblico ha potuto assistere ad una toccante esibizione di Bocelli assieme ad una bambina. Se la somiglianza non è bastata a comprendere chi fosse, vi sveliamo noi che si trattava della figlia dell’artista. Stiamo parlando di Virginia Bocelli, ultima figlia avuta dall’artista e sua moglie Veronica Berti. La bambina, che oggi ha 8 anni, è nata nel 2012, due anni prima che i genitori decidessero di sposarsi. Veronica e Andrea sono infatti convolati a nozze nel 2014 in una blindatissima chiesa di Livorno alla presenza di circa 60 invitati. E a portare loro le fedi è stata proprio lei, una piccolissima Virginia.

Andrea Bocelli dedica alla figlia Virginia “Il vecchio e il bambino”

Anche Virginia Bocelli, così come suo padre e suo fratello Matteo, ha un talento per la musica. Lo ha dimostrato proprio sul palcoscenico del Teatro di Lajatico dove è salita accompagnando il suo papà che si è anche commosso nel corso dell’esibizione. Andrea Bocelli le ha infatti dedicato “Il vecchio e il bambino” di Francesco Guccini e, nel corso della performance, non è riuscito a trattenere le lacrime. A supportarlo c’è stata proprio la piccola Virginia, che ha intonato il brano insieme a lui sul finale.



