Andrea Bocelli/ “Giovanni Paolo II mi ha lasciato ricordi meravigliosi”(Danza con me)

Andrea Bocelli torna in tv tra gli ospiti di “Danza con me“, lo show del primo dell’anno di Roberto Bolle trasmesso mercoledì 1 gennaio 2020 in prima serata su Rai1. Per il tenore italiano si tratta solo del primo dei tantissimi impegni del nuovo anno che lo vedranno protagonista; a cominciare dai Grammy Awards 2020 dove è l’unico italiano candidato con l’album “Si” nella categoria miglior album pop accanto a mostri sacri del calibro di Barbra Streisand, Michael Bublé, Elvis Costello & The Imposters e John Legend. Una nomination, la sesta nella vita di Bocelli, che conferma il tenore come uno degli artisti italiani di maggior successo al mondo. “Ho appena ricevuto l’annuncio della nomination – ha dichiarato l’artista – E’ una notizia fantastica che ancora una volta testimonia il grande affetto e la stima che l’America mi riserva da più di 20 anni, ma è anche un’occasione fantastica per ringraziare tutti i miei sostenitori e chi ha creduto in me fin dall’inizio. Un avvenimento importante più unico che raro. Voglio anche ringraziare la Recording Academy e tutti coloro che, come la Sugar, hanno lavorato a questo progetto incredibile”.

Andrea Bocelli: il Natale e il ricordo più bello

A pochi giorni dal Santo Natale, Andrea Bocelli ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair in cui ha raccontato alcuni retroscena sul periodo più bello e magico dell’anno. A poche settimane dall’uscita della versione “Diamond” di “Si Forever”, il disco dei record, il tenore ha condiviso alcuni ricordi legati alla sua infanzia e al suo passato. In particolare Bocelli si è soffermato sul primo ricordo legato alla musica quando, da ragazzino, l’ascoltava dinanzi al camino in cucina inconsapevole che un giorno avrebbe calcato i palcoscenici più prestigiosi al mondo. Parlando proprio di record e di palcoscenico Bocelli ha sottolineato come il suo più importante “goal” sia stato il concerto al Central Park di New York City, mentre sul personaggio che l’ha colpito di più il tenore non ha avuto alcun dubbio: “Giovanni Paolo II, ho avuto modo di parlare con lui e mi ha lasciato ricordi meravigliosi”. Artista di fama mondiale, Bocelli è impegnato in prima linea con la sua fondazione benefica pensata proprio per aiutare e sostenere i più bisognosi: “da soli si può fare molto ma tutti insieme si può fare di più”.

