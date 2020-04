Andrea Bocelli: “Pasqua mistero della rinascita/ “Credo nell’Italia, ci rialzeremo”

Andrea Bocelli parteciperà al concerto di Pasqua in Duomo. Lo ha annunciato lui stesso, dicendosi felice di poter rispondere in maniera positiva all’invito ricevuto: si legge su Ansa, insieme ad una lunga dichiarazione del tenore che ha voluto essere presente all’evento milanese. La Pasqua è per lui il giorno “in cui si celebra la fiducia nella vita che vince”, e oggi c’è davvero bisogno di questa posizione salda. Sono tempi duri quelli della pandemia da Coronavirus: tantissimi morti, persone che hanno perso i loro cari, l’isolamento necessario per limitare il contagio ma che per qualcuno può essere una prova dura – soprattutto chi è costretto a vivere in spazi ristretti. Per questo motivo, anche per questo, Bocelli ha deciso di rispondere presente: il concerto del Duomo di Milano lo vedrà accompagnato dall’organista della Cattedrale Emanuele Vianelli, l’evento sarà trasmesso in diretta streaming e si spera, come detto dallo stesso cantante, che ha voluto dire la sua sul giorno in cui la cristianità celebra la resurrezione di Gesù.

“Credo nella forza di pregare insieme” ha detto infatti Andrea Bocelli, che è un credente e ha voluto ricordare come la Pasqua per lui sia anche “simbolo universale di una rinascita di cui tutti abbiamo bisogno ora”. Anche perché questo sarà un giorno “strano”: tantissimi fedeli non potranno recarsi in chiesa per celebrare una delle festività più importanti, dovranno ancora una volta seguire la Messa in streaming e nemmeno potrà unirsi, eventualmente, ai familiari (al netto del celebre proverbio) o comunque agli amici. Il Coronavirus sta mettendo tutti a dura prova ma Bocelli è convinto che il concerto del Duomo possa servire per aiutare anche solo nella fiducia e nell’umore: “Abbracceremo questo cuore pulsante del Mondo ferito, meravigliosa fucina internazionale che è orgoglio d’Italia”. Nelle parole del tenore c’è positività, l’ammissione di una condizione non semplice che tutti devono affrontare ma anche la profonda condizione che se ne possa uscire insieme.

Andrea Bocelli ha poi parlato di Milano come di una città “generosa, propositiva, coraggiosa” e non ha rimarcato la sua certezza nel fatto che il capoluogo della Lombardia e l’Italia tutta saranno ancora una volta, e presto, u modello vincente. L’Italia sarà “motore d’un Rinascimento cui tutti auspichiamo”. Nel concerto del Duomo dunque sarà possibile testimoniarlo con gioia, come detto dallo stesso Bocelli, appunto nella sera di Pasqua che “evoca il mistero della nascita e della rinascita”. A completamento delle informazioni, l’evento sarà trasmesso in streaming mondiale sul canale YouTube ufficiale del tenore, a partire dalle ore 19:00 di domenica 12 aprile.



