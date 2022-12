Andrea Bocelli: “Soffrivo la tensione dei concerti”/ “Avevo carenze tecniche, poi…”

Andrea Bocelli è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda nel pomeriggio di domenica 11 dicembre 2022. Accompagnato dai suoi figli Matteo e Virginia, con cui ha dato vita a uno speciale disco natalizio, l’artista ha rivelato come inganni il tempo prima di un concerto: “So tutto il giorno in silenzio, è abbastanza noioso”. È un modo per preservare la voce, a cui però si possono abbinare passatempi silenziosi, tanto che “ultimamente ho riscoperto il gioco degli scacchi. Mi metto lì, solitamente perdo, però mi rilassa”.

Edi Bocelli, madre Andrea Bocelli/ Lui "Andava dai produttori con mie cassette, ma…"

ANDREA BOCELLI: “A INIZIO CARRIERA SOFFRIVO MOLTO LA TENSIONE”

Successivamente, Andrea Bocelli ha rivelato che per un’ampia parentesi di carriera, che ha coinciso con i suoi esordi, ha patito oltremodo la tensione derivata dall’esibirsi in pubblico: “Oggi dopo un concerto ho un’adrenalina positiva, invece in origine ho sofferto moltissimo, perché avevo carenze tecniche che mi mettevano in condizioni di insicurezza. Per fare questo mestiere, bisogna essere perfettamente attrezzati da un punto di vista tecnico, in quanto il canto è fatto di due cose: la tecnica, che è obbligatorio sapere, e il talento, che è un qualcosa che puoi avere come no”.

