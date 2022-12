Virginia Bocelli, chi è la figlia di Andrea Bocelli/ “Mi ha aiutato a non tirare i remi in barca”

Virginia Bocelli sulle orme del padre Andrea: “Mi dà consigli su come migliorare”

Virginia Bocelli è la terza arrivata in casa Bocelli, frutto della meravigliosa storia d’amore tra Andrea e Veronica Berti. La figlia del tenore e della sua dolce metà ha soltanto dieci anni, ma sembra avere le idee chiare per quello che potrà essere il suo percorso nel mondo dello spettacolo e della cultura. Infatti pare voglia ripercorrere le orme del papà e del fratello Matteo, tra canto e musica. In una intervista rilasciata a Radioitalia.it, Virginia, ha parlato del primo progetto di Natale realizzato insieme a papà Andrea e al fratello Matteo, ovvero il nuovo album natalizio “A Family Christmas”.

Amos Bocelli, figlio Andrea Bocelli/ Legame speciale con il papà e il fratello Matteo

“Papà non c’è quasi mai nella sala di registrazione”, ha confidato la figlia Virginia a proposito dell’ultimo progetto e della presenza del papà in studio. “Quando viene in sala però ci dà dei consigli su come si può migliorare”, precisa poi la piccola Virginia Bocelli, elogiando il papà. Quest’ultimo sarebbe felice di cedere lo scettro a Virginia, ma prima la sua ‘principessa’ dovrà portare a termine i suoi impegni: “Io da qui in avanti cederei volentieri il testimone, se loro lo raccolgono. Virginia ha tante altre cose da fare prima, c’è la scuola”.

Bocelli “aborto? Sono per la vita sempre”/ “Ho fede in Dio, non siamo figli del caso”

Andrea Bocelli e il rapporto con la figlia Virginia: “E’ una vita che ti cresce ogni giorno tra le mani”

Toccanti e commuoventi sono inoltre i passaggi che il famoso tenore ha dedicato alla figlia Virginia, sul sito andreabocelli.com. C’è poesia, ma soprattutto tanto amore, nelle parole per la sua piccola grande principessa: “Lei è la nostra principessa, è un sole che illumina l’intera famiglia Bocelli. Non a caso Virginia è nata nel primo giorno di primavera, che è anche l’anniversario del nostro matrimonio”, scrive l’artista. “Vivere nuovamente la paternità, nella maturità della mia vita, credo mi abbia aiutato ad essere un genitore meno ansioso, più solido, più attento a godere dell’incanto di una vita che ti cresce ogni giorno fra le mani. E’ stata una grande gioia ed anche uno stimolo a non tirare i remi in barca, in ambito professionale”.

Gian Pietro Felisatti è morto/ Autore "Sei bellissima", cantata a Vanessa Incontrada

E in questi anni papà Andrea si è trovato a fare i conti con una figlia sorprendentemente curiosa e amante delle lingue: “Lei ha più confidenza con l’inglese che con l’italiano, al punto che nella sua testolina ragiona in quella lingua. Ai primi tempi, cercavo di parlarle in inglese, quando era di fronte ad altre persone, all’estero. Lei però mi rispondeva in italiano e allora gli domandavo il perché. E lei: ‘Babbo, perché tu l’inglese non lo capisci’ ”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA