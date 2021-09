Andrea Bonomo e Beatrice, compagno e figlia Giusy Ferreri/ “Mi sorprendi ogni giorno”

Giusy Ferreri è fidanzata con il geometra Andrea Bonomo dal 2008. Nel 2017, in un’intervista al settimanale Oggi, l’artista ha parlato della sua storia d’amore: “Sono sempre fidanzatissima con il mio Andrea, ormai stiamo insieme da 9 anni. Non conosciamo crisi perché siamo quasi coetanei e ci sosteniamo l’un l’altro: anche se lui è lontano dal mio mondo mi capisce”. In un’intervista concessa a ‘Visto’, Giusy Ferreri aveva svelato i pregi di Andrea, che l’hanno fatta innamorare: “Negli uomini mi attrae l’ironia, l’intelligenza, la personalità e la sicurezza. In altre parole, le caratteristiche che ho trovato nel mio compagno”.

BAKE OFF ITALIA 2021, 2a PUNTATA/ Diretta, eliminato e streaming: torta Dobos e...

Il 10 settembre 2017, Giusy e Andrea sono diventati genitori di Beatrice. La cantante aveva annunciato la gravidanza in occasione del lancio del suo album “Girotondo”: “Quando nascerà sarà un cambiamento, ma se il destino ha voluto che una vita nascesse in me, questa si dovrà adeguare alla mia esistenza un po’ zingaresca”.

Seat Music Awards 2021, 2ª puntata/ Diretta e scaletta cantanti: Gué 'senza parole'

Andrea Bonomo, Giusy Ferreri e la piccola Beatrice

Giusy Ferreri aveva annunciato la nascita della piccola Beatrice su Facebook: “Tra le bellissime notizie di questa settimana vi aggiorno che Beatrice è nata il 10/9/2017 con parto naturale all’Ospedale Civile Fornaroli di Magenta (MI). Ringraziamo di cuore il reparto ostetricia e ginecologia. Stiamo benissimo e siamo appena rientrate a casa con papà Andrea. Tanti Baci e a prestissimo”. La bambina è spesso protagonista delle foto che mamma Giusy pubblica sui suoi canali social. Oggi, 10 settembre, Beatrice compirà 4 anni: “Auguri alla mia Pupa. Auguri a te che mi sorprendi ogni giorno, con parole e sguardi. ⁣ Sei la mia grande piccola”, ha scritto lo scorso su Instagram in occasione del terzo compleanno della figlia.

LEGGI ANCHE:

40 anni di Maledetta primavera, Loretta Goggi/ Chi è l'autore, significato e censura

© RIPRODUZIONE RISERVATA