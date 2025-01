Barbara De Rossi si è sposata, nel corso della sua vita, tre volte. Per la prima volta, è convolata a nozze nel 1988. L’ex marito di Barbara De Rossi si chiama Andrea Busiri Vici: i due sono stati insieme pochissimo e il rapporto che speravano durasse per sempre, si è concluso poco dopo il maniera tutt’altro che pacifica. Il divorzio è arrivato infatti appena due anni dopo: il matrimonio, infatti, è durato pochissimo: il motivo? L’infedeltà di lui. “Ho scoperto che era infedele e non ho retto, mi aveva tradito con una persona del mondo dello spettacolo. Non posso dire chi era, dico soltanto che era un’attrice ma non quelle di cui si è fatto il nome nel tempo” ha rivelato l’attrice.

Chi è Francesco Paolantoni/ Il dolore per la morte dei genitori e il periodo buio

Il tradimento dell’ex marito di Barbara De Rossi, Andrea Busiri Vici, non è andato giù alla conduttrice che ha deciso di chiedere immediatamente la separazione. Barbara ha così preso la decisione di chiedere il divorzio, non sopportando l’idea di essere stata tradita: “Lui non è mai tornato indietro e neanche io, non perdono un tradimento. Ho una concezione antica dell’amore, ho un forte senso di fedeltà. Io non ho mai tradito” ha spiegato ancora ospite di Storie di donne al bivio. Tanto che, Barbara è lapidaria: se potesse tornare indietro non sposerebbe neppure Andrea.

Perché Jessica Morlacchi ha abbandonato il Grande Fratello?/ Fatale il provvedimento dopo lite con Helena

Andrea Busiri Vici, ex marito di Barbara De Rossi: “Non dirò mai con chi mi ha tradito”

Barbara De Rossi non ha mai voluto raccontare con chi il suo ex marito Andrea Busiri Vici l’ha tradita. Come spiegato infatti dall’attrice, con quella donna, conosciuta nel mondo dello spettacolo, non ha più parlato. E, la conduttrice, ci ha tenuto a sottolineare che la donna con la quale era stata tradita dal suo ex marito, non era tra i nomi che erano stati fatti. Non è finito dunque bene il primo matrimonio di Barbara De Rossi che è rimasta profondamente delusa dal tradimento dell’ex marito, decidendo di non perdonare la sua infedeltà. Successivamente la De Rossi si è sposata altre due volte: anche il suo secondo matrimonio è terminato ma fortunatamente non per via di un tradimento.