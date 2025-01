Andrea Busiri Vici e Branko Tesanovic sono gli ex di Barbara De Rossi. Due storie d’amore importanti per l’attrice che in entrambi i casi è convolata a nozze, ma il matrimonio è naufragato provocandole un grande dolore. Andrea Busiri Vici è stato il primo marito, un operatore di macchina a cui l’attrice è stata legata per soli due anni. Il matrimonio è naufragato per un tradimento che l’uomo ha messo a segno con una persona del mondo dello spettacolo. A confessarlo è stata proprio Barbara de Rossi ospite di Monica Setta nel programma “Storie di donne al bivio”. L’attrice, una volta scoperto il tradimento dell’ex marito, ha deciso immediatamente di lasciarlo senza dargli alcuna scondita possibilità.

“Non perdono un tradimento. Ho una concezione antica dell’amore” – ha detto l’attrice che ha rivelato di essere una donna fedele e di non aver mai tradito in vita sua. Anzi la De Rossi ha sottolineato a sorpresa: “se potessi tornare indietro, non mi risposerei con Andrea”.

Matrimoni e divorzi con Andrea Busiri Vici e Branko Tesanovic, gli amori di Barbara De Rossi

Dopo il matrimonio fallito con Andrea Busiri Vici, Barbara De Rossi si è sposata con Branko Tesanovic, un ballerino di dieci anni più giovane. Una fortissima passione quella nata tra i due che hanno deciso di vivere il proprio amore nonostante la differenza d’età. La storia d’amore tra i due è durata per 15 anni e dalla loro unione è nata anche Martina, la sola ed unica figlia dell’attrice.

Nel 2010 Barbara de Rossi e Branko Tesanovic comunicano la separazione “per incompatibilità di carattere e incomprensioni” senza entrare mai nei reali motivi anche se l’attrice ha confessato di aver sofferto tantissimo per la fine del matrimonio. “Ho sofferto moltissimo per il divorzio con Branko” ha confessato dalle pagine di DiPiù Tv che ha potuto contare sull’affetto e supporto delle sue amiche.