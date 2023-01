Andrea Camerana, chi è il marito di Alexia/ Il matrimonio e la nascita di due figlie

Andrea Camerana e Alexia: il primo incontro

Andrea Camerana è il marito di Alexia, la cantante di tante hit di successo degli anni ’90 e 2000 come “Summer is crazy” e “Uh La La”. Un grande amore quello nato tra i due che si sono sposati il 9 ottobre del 2005. Tra i due un vero e proprio colpo di fulmine come ha raccontato la cantante nel salotto di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone: “è nato un grande rapporto di stima reciproca e devo dire che lui era un grande fan prima di conoscermi e poi c’è stato un colpo di fulmine”. Eppure all’inizio i due non hanno potuto frequentarsi visto che la cantante stava uscendo da una relazione, ma ricordo benissimo il primo incontro con l’uomo che poi sarebbe diventato suo marito.

“Nel 2002, durante un incontro di “cortesia” in vista di Sanremo, organizzato per discutere della possibilità di indossare qualche abito della sua azienda di famiglia. Io, che all’epoca avevo una relazione sentimentale che stava volgendo al termine, mi aspettavo di incontrare una persona completamente diversa. Un “modaiolo”, uno con le scarpe sportive e vestito di nero. Mi ritrovo davanti un’altra persona: elegante, gentilissima, ne resto colpita, ma finisce tutto lì” – ha raccontato Alexia dalle pagine di Vanity Fair.

Andrea Camerana e Alexia: il matrimonio e le figlie

L’incontro tra Andrea Camerana e Alexia lascia il segno. Proprio la cantante ricordando il primo incontro ha aggiunto: “era un periodo complicato, tra il tour e la fine della mia storia. Ci risentiamo quando tutto si è risolto, iniziamo a conoscerci e capiamo subito che c’era qualcosa di importante. Non ci siamo più lasciati”. Sta di fatto che i due non si sono più lasciati: si sono sposati e dal loro matrimonio sono nate anche due figlie Margherita e Maria Vittoria che oggi hanno 16 e 11 anni.

Proprio parlando delle figlie, la cantante ha confessato: “cerco di trasmettere loro valori come l’onestà, il rispetto e il senso di famiglia che mi hanno insegnato i miei genitori”.

