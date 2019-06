Andrea Camilleri non è morto, come sta?/ Condizioni critiche, domani nuovo bollettino

«Le condizioni odierne dello scrittore Andrea Camilleri continuano a rimanere stazionarie ma critiche», con queste poche parole e purtroppo non ricche di novità, l’ospedale Santo Spirito di Roma – ASL Roma 1 – alle ore 12 si è saputo l’ultimissimo aggiornamento sulle condizioni di Andrea Camilleri. Il prossimo bollettino medico sarà diramato dall’ufficio stampa della ASL Roma 1 alle ore 12 domani 21 giugno 2019: rispetto al bollettino di due giorni fa, l’ultimo annunciato in diretta dal responsabile Dottor Ricci, non vi sono purtroppo significative variazioni e anche quella “fibra forte” non viene più fatto riferimento. Camilleri ormai 4 giorni fa ha avuto un «brusco abbassamento della pressione che ha portato poi a un arresto cardiocircolatorio»: il decorso clinico è condizionato, fino a questo momento, «dai parametri clinici e strumentali che sono in costante rilevazione». (agg. di Niccolò Magnani)

ATTESA PER NUOVO BOLLETTINO

Come sta Andrea Camilleri? Lo scrittore siciliano è stato colpito lunedì 17 giugno 2019 da un infarto: non è morto, ma le sue condizioni di salute sono state definite critiche. Lo staff dell’ospedale Santo Spirito di Roma nell’ultimo bollettino ha sottolineato che prosegue il monitoraggio e il supporto intensivo delle funzioni vitali, con il 93enne che venti giorni fa si era rotto il femore cadendo in casa. «Questa situazione potrebbe durare a lungo, non possiamo prevedere esattamente», così si è espresso nelle scorse ore Roberto Ricci, direttore del reparto di cardiologia dell’ospedale Santo Spirito, con amici e fan che si sono stretti attorno alla famiglia in questo momento delicato per il “papà” de Il Commissario Montalbano. L’autore, che si stava preparando a tornare in scena nella sua prima volta alle antiche Terme di Caracalla il 25 luglio, sta lottando tra la vita e la morte e darà battaglia: anche i medici hanno sottolineato che il «paziente è forte».

ANDREA CAMILLERI, VITTORIO FELTRI NELLA BUFERA

Dopo gli insulti choc registrati sui social, a scatenare il caos è stato Vittorio Feltri. Il direttore Libero ha elogiato lo scrittore, ma non ha speso propriamente parole al miele per Il commissario Montalbano: «[…] L’arte non ha bandiere, e quella di Camilleri va riconosciuta per quello che è: mirabile. Non tutta, ma quasi. Oggi, di fronte alla probabilmente prossima fine, riconosciamo allo scrittore ogni merito tecnico e a lui ci inchiniamo. L’unica consolazione per la sua eventuale dipartita è che finalmente non vedremo più in televisione Montalbano, un terrone che ci ha rotto i coglioni almeno quanto suo fratello Zingaretti, segretario del Partito Democratico, il peggiore del mondo». Rabbia Pd, ecco l’attacco di Emanuele Fiano: «L’editoriale su Camilleri è una barbarie. Le sue parole rivelano un’assoluta mancanza di rispetto e di umanità e sono del tutto inaccettabili». Queste, invece, le parole del grillino Nicola Morra: «Camilleri mi diventa simpatico a prescindere: mi sento orgogliosamente terrone, orgogliosamente rompicoglioni».



