Andrea Casalino ci sta provando con Sophie Codegoni al GF Vip?/ Il “2 di picche” e spunta una fidanzata…

Andrea Casalino ci sta provando con Sophie Codegoni nella casa del Grande Fratello Vip 2021? Il suo avvicinamento sospetto nella casa in realtà c’è stato ma le cose per lui non si sono messe bene visto che l’ex tronista ha messo dei paletti convinta che il giovane sia davvero poco chiaro. A rivelarlo è stata lei stessa che sfogandosi con Gianmaria Antinolfi, spiega che ci sono alcuni comportamenti che non le tornano soprattutto perché alcuni hanno riferito delle loro frequentazioni all’esterno solo una volta entrati nella casa.

In un primo momento sembrava chiaro il riferimento a Soleil Sorge ma in realtà nel mirino ci è finito proprio il bel ricciolino, reo di aver tenuto per sé questa informazione solo per creare un po’ di tensione e, magari, qualche teatrino nella casa del Grande Fratello Vip 2021.

Sophie Codegoni respinge Andrea Casalino che tira fuori una fidanzata all’esterno

Sophie Codegoni ha tirato il freno a mano e parlando con Gianmaria ha sottolineato quanto questo comportamento risulti alquanto ambiguo e scorretto: “Se hai una frequentazione fuori lo dici subito. Se non lo dici mi fai pensare che tu prima voglia capire se puoi creare una dinamica di coppia, che è quella che funziona di più”.

Il suo ex annuisce confermando questa teoria anche se in un primo momento si è sentito chiamato in causa spiegando di aver parlato sin da subito della sua fidanzata Greta (che questa sera sarà nella casa per un confronto). Sophie ha tirato fuori l’argomento Andrea Casalino che molte volte ha scherzato con lei alludendo ad un possibile interesse e tirando fuori solo adesso la sua storia all’esterno, dopo aver capito che l’interesse non è ricambiato. Sarà davvero così? I due avranno modo di chiarirsi?

