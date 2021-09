Andrea Casalino ex fidanzate: da Paola Caruso e Alessia Macari/ L’ex Bonas pronta alla lite?

Andrea Casalino è il vero colpaccio di Alfonso Signorini? Se mettiamo insieme le ex del neo concorrente del Grande Fratello Vip 2021 sembra proprio di sì visto che all’appello rispondono due giunoniche starlette della televisione italiana ovvero la bionda Paola Caruso e la mora Alessia Macari. Quello che hanno in comune, almeno a livello fisico, è sotto gli occhi di tutti, e anche il carattere solare e gioioso è un tratto che condividono, ma cos’altro le lega? Chi segue e conosce il gossip sa bene che Andrea Casalino è stato spesso al centro di polemiche e di cronaca rosa proprio per via dei suoi rapporti.

Proprio in questi giorni, intervistato da TvBlog, Andrea Casalino ha messo i puntini sulle i ammettendo di aver pensato all’arrivo delle sue ex in studio e, in particolare, di Paola Caruso che, nonostante siano passati ormai cinque anni, possa venire a sbroccare in studio per dire la sua su qualcosa successa tra loro.

Lui ammette di aver un buon ricordo di quella che all’epoca è rimasta solo una frequentazione. I due si sono visti per qualche mese ma poi lui stesso ha riconosciuto il carattere particolare dell’ex Bonas di Avanti un altro, e così ha deciso di allontanarsi. Altra storia invece per l’ex Ciociara di Avanti un altro, anche lei vincitrice del Grande Fratello Vip, e tutto perché adesso ha una vita amorosa stabile insieme al marito e calciatore Oliver Kragl da cui aspetta un figlio come rivelato quest’estate proprio alle pagine del settimanale chi.

Questo sicuramente la lascia fuori dal gossip e da possibili liti in tv con Andrea Casalino che ha già rivelato di non precludersi l’esperienza dell’amore nella casa del Grande Fratello Vip e di aver già fatto cadere l’occhio su Sophie Codegoni, sarà lei la prossima ex vip da aggiungere alla sua lista?



