Andrea Casalino torna al GF Vip per Miriana Trevisan e il loro flirt?/ ‘Lei diceva se mi sblocco ti mangio..’

Andrea Casalino torna nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per Miriana Trevisan e per un confronto con Nicola Pisu? Dopo essere stato eliminato, Casalino, ai microfoni di Casa Chi, ha confessato di aver avuto un approccio con Miriana con cui era iniziato un corteggiamento. “Stava nascendo una curiosità e un bel gioco tra me e Miriana Trevisan. C’era un pavoneggiarsi e un corteggiamento. C’era un po’ di feeling, dovevamo fare la love boat. Lei mi provocava sempre e le ho detto: ‘Se mi sblocco ti mangio’. Gliel’ho detto anche a lei apertamente. Forse rimpiango questa cosa che non è nata”.

GF VIP, Andrea Casalino confessa flit con Miriana Trevisan/ "Stava nascendo qualcosa"

Nelle scorse ore, però, Miriana Trevisan si è avvicinata molto a Nicola Pisu con cui c’era stato anche un bacio a stampo durante la festa di compleanno di Manila Nazzaro. La Trevisan ha poi spiegato, alle altre concorrenti, che tutto è stato un gioco aggiungendo di trovarsi bene con Nicola.

Andrea Casalino, confronto con Miriana Trevisan e Nicola Pisu?

Nella casa del Grande Fratello Vip 2021, anche Miriana Trevisan ha confermato che con Andrea Casalino era cominciato un gioco di corteggiamento che è finito con l’eliminazione dell’attore. Dolce e gentile, l’ex ragazza di Non è la Rai, da qualche giorno, si è avvicinata a Nicola Pisu scatenando la reazione delle altre donne della casa, in primis di Katia Ricciarelli che non condivide il suo atteggiamento.

Cosa pensa, invece, Andrea Casalino del feeling che sta nascendo tra la Trevisan e Nicola Pisu? L’attore tornerà nella casa per un inatteso confronto con Miriana e Nicola? Al Grande Fratello Vip 2021 i colpi di scena sono dietro l’angolo e Alfonso Signorini potrebbe spiazzare tutti.

