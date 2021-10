Katia Ricciarelli “Miriana Trevisan gatta morta”/ “A casa ha un figlio e al GF Vip..”

Katia Ricciarelli si scaglia contro Miriana Trevisan. Tutto è accaduto dopo la festa di compleanno di Manila Nazzaro nel corso della quale tutti i concorrenti si sono lasciati andare scatenandosi in pista. Durante la serata, Miriana Trevisan e Nicola Pisu si sono avvicinati ritrovandosi anche a condividere lo stesso letto. Galvanizzati dal coro degli altri concorrenti, si sono scambiati un bacio a stampo. L’atteggiamento di Miriana Trevisan, tuttavia, ha infastidito Katia Ricciarelli che si è sfogata con le altre donne della casa del Grande Fratello Vip 2021.

“Io domani nominerò Miriana sicuro. Non sopporto le gatte morte, non mi piace come si comporta. Lei è stata vista da almeno 3 persone a fare le smancerie a Nicola. Poi nega e dice che gioca. Devi dire la verità e non fingere. Mica siamo tutti pazzi. Questa fa la santarellina e nega l’evidenza. Bugiarda in tutto, allora hanno ragione quelli che l’attaccano”, è stato lo sfogo della Ricciarelli.

Sfogandosi con le altre donne della casa tra cui Jo Squillo, Katia Ricciarelli ha sottolineato di non condividere il modo di fare di Miriana Trevisan. “Poi ho anche pensato ‘a casa c’ha un figlio questa’. Che messaggi sta dando a casa? Sfarfalla e costringe Jo ad andare via dal letto per stare con Nicola. E i baci?”. Subito dopo, l’ex moglie di Pippo Baudo ha affrontato direttamente la Trevisan.

“Le donne capiscono che non devono dire bugie. Del bacio e del resto sono fatti tuoi, però non negare tutto. Se il tuo era un gioco e basta lo mandavi nel suo letto. Invece avete dormito voi due insieme”, ha aggiunto la Ricciarelli. Miriana, dopo aver pianto, si è poi sfogata con Nicola sottolineando come il tutto sia stato un gioco condiviso anche con gli altri concorrenti. L’atteggiamento della Ricciarelli non è piaciuto al popolo di Twitter che si è scagliato contro Katia come potete vedere qui in basso.

Ma ci rendiamo conto che Miriana si deve addirittura giustificare? Ma Katia e Jo stanno facendo polemica praticamente sul NULLA. #gfvip — trashtvstellare (@trashtvstellare) October 10, 2021

Povera Miriana che c’è rimasta male per il giudizio di katia e non sa neanche tutto quello che ha detto. Si è dovuta giustificare “io ero felice, abbiamo giocato, mi ha fatto piacere dormire con Nicola, questo bigottismo ci limita, ma evviva l’erotismo che governa il mondo”#gfvip — letteralmente alla frutta (@letteralmenteM) October 10, 2021





