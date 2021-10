Nicola Pisu e Miriana Trevisan nuova coppia al Grande Fratello Vip?/ A letto insieme…

Dopo Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è nata ufficialmente la seconda coppia nella Casa del Grande Fratello Vip? E’ ancora presto per dirlo ma a quanto pare ci sarebbero tutti i presupposti affinché ciò avvenga. Stiamo parlando di Nicola Pisu e di Miriana Trevisan, eletti ieri sera rispettivamente Mister e Miss Comodino dell’edizione. Subito dopo nella dimora di Cinecittà ha preso il via una festa in occasione del compleanno di Manila Nazzaro e, complice anche qualche bicchiere di troppo è successo qualcosa di davvero inaspettato!

Solo nei giorni scorsi l’ex ragazza di Non è la Rai aveva raccontato ai suoi coinquilini di aver fatto un sogno erotico nel qualche c’è anche Nicola Pisu protagonista. Ieri sera, durante una conversazione con l’attore Alex Belli, il figlio di Patrizia Mirigliani gli ha confidato un interesse per Miriana. Alex, sorpreso, ha voluto saperne di più chiedendo al ragazzo che fine avesse fatto il precedente interesse per Soleil Sorge. Evidentemente oltre che nei confronti dell’influencer il buon Pisu coltiverebbe un debole anche per la bella Miriana, motivo per il quale Belli lo ha spronato a provarci.

Nicola Pisu e Miriana Trevisan nuova coppia? Insieme nella notte

Nicola Pisu a quel punto non se l’è fatto ripetere ancora decidendo di lasciarsi andare con Miriana Trevisan. Dopo qualche ballo insieme, al momento di andare a dormire inspiegabilmente i due Vipponi si sono ritrovati nello stesso letto e qui Pisu se ha approfittato per qualche coccola in più, molto gradita anche da Miriana. Quando però gli altri inquilini si sono accorti della loro presenza uno al fianco dell’altra, li hanno spronati a scambiarsi un bacio.

Non è chiaro se, tra l’imbarazzo della Trevisan ci sia stato davvero un bacio tra i due. Stando ai racconti degli attenti utenti di Twitter, la situazione sarebbe degenerata quando gli inquilini della Casa hanno tentato di costruire una capanna per far ritagliare alla presunta neo coppia un momento di intimità lontano dalle telecamere ma fallito il piano, Miriana è tornata a letto invitando Nicola e dormendo insieme, sebbene nel corso della notte non sia successo assolutamente nulla. In mattinata Nicola, preoccupato per quello che sarebbe potuto accadere, è stato prontamente tranquillizzato da Miriana: “Ma tranquillo non hai fatto nulla sei stato dolcissimo e gentilissimo come sei tu”. Ed intanto sui social è già nata la ship!

