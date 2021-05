Andrea Cerioli/ Leader indiscusso o stratega? La Martani attacca e…

Andrea Cerioli è davvero un leader indiscusso dell‘Isola dei Famosi 2021 o uno stratega subdolo? Il bel tronista è arrivato in Honduras presentato proprio come un maschio alpha salvo poi ritrovarsi in una valle di lacrime per via del poco comfort trovato sul posto e, soprattutto, per via di quella che è la lontananza da casa e il gruppo trovato in Honduras. A quel punto sembra proprio che le cose per lui siano cambiate e sia riuscito a prendere in mano la sua vita da naufraga facendosi valere nelle prove (anche giovedì scorso è diventato leader) ma anche in mezzo ai naufraghi dicendo sempre la sua specie quando si è trattato di Vera Gemma e Daniela Martani. In questi giorni in realtà lo abbiamo davvero sentito poco perché non ha preso posizione a favore o contro Gilles Rocca ma ha detto la sua su Miryea Stabile e le sue rivelazioni in diretta senza approvare il suo comportamento.

Andrea Cerioli/ Dalla parte di Ciufoli "moscio? No, meno plateale" (Isola dei Famosi)

Fuori dall’Isola dei Famosi 2021 e lontano dall’Honduras, però, ci ha pensato proprio Daniela Martani ad accusarlo parlando di lui come di un maschio ben lontano da essere alpha. In particolare, lei stessa, dalle pagine di Novella 2000, ha attaccato Cerioli reo di essere stato presentato come un maschio alfa ma senza essere vero: “Per adesso più che altro è un cappone un filo litigioso. Diciamo la verità, la fame non aiuta e lui pare proprio che non ce la faccia a resistere”. Intanto i giorni passano e lui continua ad essere leader, come finirà per lui questa sera?

