Isola dei Famosi 2021/ Diretta ed eliminato 26 aprile: Fariba e Vera Gemma, chi uscirà?

Isola dei Famosi 2021, diretta ed eliminato oggi, 26 aprile

Tutto è pronto per il ritorno dell’Isola dei Famosi 2021 in prime time su Canale5 dopo un fine settimana di fuoco, è proprio il caso di dirlo. Gli arrivisti appena arrivati a Cayo Cochinos hanno avuto a disposizione il loro fuoco e così, i vicini, si sono dovuti arrangiare ma grazie a Isolde Kostner tutto è andato bene. Proprio la campionessa ha mollato gli ormeggi facendo avere ai suoi compagni di viaggio il fuoco mentre gli altri hanno pensato a polemiche e liti. L’arrivo dei nuovi naufraghi ha portato una ventata di novità e anche questa sera, nella nuova puntata del programma cosa succederà stasera?

Drusilla Gucci in studio? In Nomination Fariba e Vera Gemma, chi uscirà?

A tenere le redini dell’Isola dei Famosi 2021 ci sarà la bella Ilary Blasi con al suo fianco i suoi opinionisti ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Ma in studio i quattro potrebbero non essere da soli. Nei giorni scorsi sono tornati dall’Honduras (e poi dalla quarantena) prima Akash Kumar e poi Daniela Martani, che sia la volta di Drusilla Gucci questa sera o il suo arrivo in studio sarà programmato per giovedì prossimo? Al momento non ci sono notizie ufficiali in relazione a questo ma quello che possiamo dirvi è che sarà sicuramente una puntata in cui ne vedremo delle belle proprio perché al televoto ci cono Vera Gemma e Fariba Tehrani e sembra proprio che questa sera una delle due lascerà in modo definitivo il programma, possibile che ci sia per loro l’occasione di rimanere con Beatrice Marchetti su Playa Emboscada dopo i continui ‘ripescaggi’ di cui sono state protagoniste?

All’Isola dei Famosi 2021 Emanuela Tittocchia e Roberto Ciufoli allo scontro?

Ciliegina sulla torta sono gli scontri e le discussioni di questi giorni all’Isola dei Famosi 2021. La puntata scorsa ha fatto saltare i nervi a Roberto Ciufoli che si è visto accusato da Emanuela Tittocchia di essere un po’ apatico, di non mettersi in gioco e non pronunciarsi troppo e proprio per questo ha deciso di nominarlo. L’attore ha perso la testa non tanto per la nomination quanto per il fatto che odia essere etichettato come uno che non fa niente e così ha dato di matto chiedendo ai suoi compagni di votarlo e nominarlo in modo tale da tornarsene a casa, cosa succederà quindi questa sera? Roberto Ciufoli sarà accontentato o si accenderà di nuovo lo scontro con Emanuela Tittocchia proprio in Palapa questa sera durante la diretta? Lo scopriremo tra qualche ora quando l’Isola dei Famosi 2021 tornerà in diretta.

