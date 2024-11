Come sappiamo, Alessio Pecorelli è stato “invitato” ad abbandonare Uomini e Donne dopo una brutta segnalazione che lo ha visto in un locale insieme ad un’altra ragazza. Maria De Filippi ha avuto (secondo gli spoiler) molta delicatezza nel consigliare al giovane di lasciare il programma. In effetti il continuum del suo percorso non avrebbe avuto senso, dato che le corteggiatrici si sono auto-eliminate, sentendo tradita la loro fiducia. A questo punto non ci resta che chiederci chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne e chi sono i possibili candidati al trono rosso. Chi si siederà tra Gianni Sperti e Tina Cipollari?

Tanti sono i possibili nomi, anche se per ora la redazione di Uomini e Donne non ha lasciato trapelare notizie o ipotesi sul sostituto di Alessio Pecorelli. Bisogna precisare che non è detto che il tronista venga rimpiazzato subito a dicembre, ma la padrona di casa potrebbe ritardare l’entrata del nuovo tronista a gennaio o a febbraio dato che a dicembre ci saranno le vacanze di Natale.

Uomini e Donne, chi è il nuovo tronista? I nomi possibili da Temptation Island

Come ogni anno il primo sospetto va sui tentatori di Temptation Island 2024, che spesso passano anche al noto dating show di Canale 5 per vivere un’esperienza trovando la donna della propria vita. Questo era successo anche con Andrea Cerioli, oggi felicemente fidanzato con Arianna Cirrincione e diventato padre da poco. Ma chi sono dunque i possibili nomi che potrebbero entrare in studio a Uomini e Donne come tronisti? Tra le voci spunta il nome di Raul Dumitras, che dopo una frequentazione con Millie Moi sembra essere ora libero. L’ex di Martina De Ioannon potrebbe diventare tronista di Uomini e Donne insieme all’ex fidanzata? Di certo sarebbe un grande colpo di scena per il programma.

Tra gli altri nomi quello di Alfred Ekhator, protagonista assoluto insieme ad Anna Acciardi nell’ultima edizione autunnale di Temptation Island. A settembre il pubblico ha acclamato anche Mirco Rossi, ex di Claudia nel reality di Filippo Bisciglia, che però oggi risulta essere fidanzato con una tentatrice dell’ultima edizione, conquistato dalla sua dolcezza. Altro nome “spento” per ovvi motivi è quello di Alfonso D’Apice, ex compagno di Federica Petagna: oggi si trovano entrambi al Grande Fratello 2024 formando un triangolo amoroso con Stefano Tediosi, tentatore. Anche quest’ultimo, qualora uscisse single dal programma, potrebbe approdare nello studio di Maria De Filippi, a meno che la conduttrice scelga nomi non noti allo spettacolo, come spesso accade.