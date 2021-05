Andrea Cerioli sta male all’Isola dei Famosi 2021/ “Ho vomitato dopo aver mangiato”

Anche nella 14esima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 non può mancare la prova leader. Massimiliano Rosolino spiega il regolamento mentre Ilary Blasi nota subito un’assenza nel gruppo dei Primitivi per la prova: quella di Andrea Cerioli. Il naufrago si è ritirato dalla prova a causa di un malore: “Ha avuto dei giramenti di testa, è un po’ pallido”, spiega Rosolino prima di dare il via alla prova. Ilary Blasi vuole allora accertarsi delle condizioni del concorrente personalmente, e si rivolge direttamente ad Andrea. “Mi sono sentito male prima dopo aver mangiato. – spiega Cerioli in diretta – Mi sono sentito male e non mi sento di fare la prova!” Poco prima, il gruppo dei Primitivi ha infatti vinto la prova ricompensa e ha mangiato, non senza foga, un grosso numero di spiedini che potrebbero quindi avergli fatto male. “Dopo la prova ho vomitato, mi sono sentito molto male però ora sto meglio“, spiega lui poi qualche tempo dopo, quando la Blasi gli chiede informazioni sulle sue condizioni.

