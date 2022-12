Andrea Cocco “Vinsi il GF e 184mila euro”/ “Avrei dovuto comprarmi una casa, invece…”

Andrea Cocco è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, Silvia Annicchiarico e Virginia Tschang e andata in onda nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 dicembre 2022. Il vincitore del Grande Fratello 2010 ha scelto la radiovisione per raccontarsi e ripercorrere idealmente i momenti del suo trionfo all’interno del reality show di Canale 5, che gli ha conferito popolarità, tanto da consentirgli di lavorare al fianco di un monumento del cinema internazionale come Kabir Bedi nel film “The Broken Key”, diretto dal regista torinese Louis Nero e ambientato anche in alcune location suggestive, quali le grotte di Bossea e del Caudano, in provincia di Cuneo.

Intervistato dal trio di presentatori, Andrea Cocco ha rammentato che, per mezzo della sua vittoria al GF, riuscì a portarsi a casa un gruzzoletto pari a 184mila euro complessivi (“Occorre sempre calcolare il cambio dall’oro all’euro“). Un importo senza dubbio significativo, ma che – qualora fosse possibile tornare indietro nel tempo – l’ex inquilino della Casa più spiata d’Italia investirebbe in maniera totalmente diversa rispetto a quanto fece lui…

ANDREA COCCO SU RTL 102.5 NEWS: “TORNARE IN TV? FORSE…”

Nel prosieguo della sua intervista su Rtl 102.5 News, Andrea Cocco ha ammesso candidamente che, all’epoca, le sue priorità erano altre, mentre se avesse conquistato quel montepremi in età più consapevole, non avrebbe avuto dubbi sul da farsi: avrebbe comprato una casa. “Ma quando sei giovane pensi ad altro”, ha affermato, quasi volendo mettere una pietra tombale su quel discorso e godersi comunque ciò che ha, in termini di vita privata e anche di carriera professionale.

A tal proposito, ad Andrea Cocco è stato domandato se nel suo avvenire lavorativo possa esserci anche un ritorno sul piccolo schermo, interrogativo di fronte al quale l’ex gieffino non si è sottratto, rispondendo in maniera cristallina: “Tornare in tv? Forse sì… Per adesso faccio l’attore e anche lo chef“. Gli impegni, insomma, non gli mancano. Mai dire mai, però…

