Grande Fratello Vip 2022, 21a puntata/ Diretta e nomination: Donnamaria incontra mamma Chicca

Grande Fratello Vip 2022: anticipazioni e diretta ventunesima puntata 10 dicembre

Appuntamento speciale con il Grande Fratello Vip 2022 che torna in onda oggi, sabato 10 dicembre, in prima serata, su canale 5. torna così il doppio appuntamento settimanale con i vipponi che torneranno in onda anche lunedì 12 dicembre. Anche questa sera, accanto al conduttore Alfonso Signorini, ci saranno le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Sarà una puntata ricca di dinamiche, di scontri, ma anche di grandi emozioni. Come sempre, non mancherà l’esito del televoto. In nomination, al termine della scorsa puntata, sono finiti Daniele Dal Moro e Charlie Gnocchi.

Susanna Vianello, figlia Wilma Goich morta di cancro/ "Manca essere chiamata mamma"

Come ha annunciato Signorini, l’obiettivo è eliminare un uomo dal momento che il numero degli uomini è superiore a quello delle donne. L’esito del televoto, questa sera, decreterà il preferito del pubblico mentre l’altro finirà nuovamente al televoto. Le nomination delle ventunesima puntata, dunque, coinvolgeranno nuovamente solo gli uomini?

Chicca Bianco Crista, chi è madre Edoardo Donnamaria/ "Me ne ha fatte passare tante…"

Sorpresa per Edoardo Donnamaria e scontro tra i Donnalisi e il resto della casa

Sarà una serata ricca di scontri e chiarimenti quella di questa sera del Grande Fratello Vip 2022. Sono state diverse le discussioni che hanno animato la casa e la protagonista indiscussa è stata Antonella Fiordelisi che, dopo aver scoperto le critiche ricevute alle spalle da Micol Incorvaia e Giaele De Donà ha discusso con quest’ultima. Lite di fuoco, poi, anche con Oriana Marzoli che si è avvicinata proprio a Giaele. La lite furibonda, però, è stata quella che ha visto Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria contro Daniele Dal Moro e Attilio Romita. Antonella, dopo aver chiesto un’anta dell’armadio per sè e Micol Incorvaia a Daniele e Attilio, è stata duramente attaccata da quest’ultimi.

Attilio Romita asfaltato da Deianira Marzano: "Irrispettoso con tutti"/ "Ha sbagliato con Antonella, Daniele"

Un atteggiamento, quello di Romita e Dal Moro che ha scatenato la reazione di Edoardo che, dopo aver rimproverato la fidanzata per i modi utilizzati nella discussione pur avendo ragione, si è schierato dalla sua parte. La maggior parte della casa si è schierata contro i Donnalisi che, questa sera, probabilmente, potranno contare sull’appoggio di poche persone. Tuttavia, per Edoardo, sarà una serata davvero speciale perchè dopo quasi tre mesi incontrerà finalmente mamma Chicca.

Confronto tra Attilio Romita e la compagna Mimma?

Uno dei temi caldi della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2022 potrebbe essere il confronto tra Attilio Romita e la compagna Mimma. Il giornalista si è avvicinata molto a Sarah Altobello con cui sarebbe scattato anche un bacio a stampo. L’atteggiamento di Romita non è affatto piaciuto alla compagna Mimma che, su Twitter, si è lasciata andare ad uno sfogo.

“Entrambi patetici, la colpa è di entrambi. – ha esordito Mimma Fusco – Che discorsi gloriosi che ho sentito. Attilio come sempre si distingue per la sua sensibilità. Buon compleanno a me. Scusate ma il triangolo con la Sarah no!!! Facciamoli andare nel van da liberi. Dopotutto a Natale bisogna essere buoni”, le parole di Mimma. La compagna di Attilio Tomita, dunque, arriverà in casa per un confronto sia con lui che con Sarah Altobello?











© RIPRODUZIONE RISERVATA