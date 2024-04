Andrea Dal Corso si è operato, come sta dopo l’intervento/ Teresa Langella: “Tolta una cisti dal suo petto”

Andrea Dal Corso sottoposto a un intervento: Teresa Langella rivela come sta

Paura passata per Andrea Dal Corso. L’ex protagonista di Uomini e donne nelle scorse ore è stato sottoposto a un intervento al petto, dal quale gli è stata rimossa una cisti. Intervento andato bene per Andrea e a rassicurare i fan ci ha pensato subito la storica fidanzata Teresa. Queste le dichiarazioni dell’ex tronista, che ha tranquillizzato i suoi fan e quelli del fidanzato Andrea Dal Corso: “Il mio cucciolo sta bene. Grazie a tutti per l’amore immenso. Gli è stata tolta una cisti dal petto che poi verrà analizzata nei prossimi giorni ma il dottore dice che non c’è nulla di cui preoccuparsi” le parole della bella Teresa sui social.

Niente paura dunque per Andrea Dal Corso, che con Teresa Langella forma una delle coppie più amate tra quelle nate a Uomini e Donne. I due, però, ufficialmente uscirono separati dal dating show, prima iniziare la loro avventura lontano dalle telecamere. Una storia d’amore che a distanza di cinque anni prosegue a gonfie vele, con Teresa sempre pronta a soccorrere il futuro marito, anche nei momenti più delicati, ovviamente.

Andrea Dal Corso e la storia d’amore con Teresa Langella: “E’ tutto pazzesco”

Teresa Langella, nel corso di una intervista concessa a Fanpage raccontò così il suo rapporto con Andrea Dal Corso. “Questa storia mette i brividi. Ad inizio Temptation Island al momento dello “scappucciamento” io incrociai lo sguardo di Andrea, ricordo che mi venne una fitta al cuore. Poi non ci incontrammo più. Dopo il programma offrirono il trono ad entrambi. Lui però disse di no perché era impegnato, altrimenti ci saremmo trovati entrambi sul trono, vicini. A volte ci penso, credo sia tutto pazzesco. Quando arrivò il trono, Mara Fasone chiese di conoscerlo”.

Riguardo al primo incontro con Andrea Dal Corso, Teresa Langella ha ricordato: “Quando lo vidi in studio rimasi senza parole. Dissi che dal vivo non era così bello come in tv per attirare l’attenzione. Lui iniziò il percorso con Mara, a me piace farmi corteggiare, ma per sfida decisi di andare nel suo hotel. Ci incontrammo e parlammo per un’ora, già lì capii la nostra intesa. Durante il nostro percorso lo mettevo alla prova costantemente, non riuscivo a conoscerlo fino in fondo”. Andrea Dal Corso e Teresa Langella sono promessi sposi, e dopo le nozze saltate per la primavera, si diranno ufficialmente sì il prossimo 14 settembre.











