La bufera continua ad abbattersi su Andrea Damante, l’ex tronista di Uomini e Donne che il pubblico italiano ha amato ancora di più durante la sua relazione con Giulia De Lellis. Molto di meno invece da quando l’ex corteggiatrice, oggi influencer di moda, ha scelto di pubblicare il suo primo libro Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!, edizione Mondadori. La ragazza infatti parla dei tanti tradimenti subiti durante il loro rapporto, anche se non è la rabbia a farla parlare, quanto la consapevolezza di voler voltare pagina in via definitiva e pensare alla sua nuova love story. “Non tutto il male viene per nuocere: se non ci fosse stato lui non avrei incontrato l’Andrea giusto“, ha dichiarato Giulia al settimanale F. In realtà non ci sono state solo parole di gratitudine nei confronti del suo ex, visto che nella stessa dichiarazione parla anche di tradimenti fisici e non solo. “Mancanze di rispetto molto gravi sulle quali mi è stato impossibile passare sopra“, dice Giulia. Ecco il motivo della sua rottura con Damante, per ora impegnato nella chiusura del suo ultimo tour. “Dopo 49 date in oltre 60 giorni, questo incredibile summer tour è ufficialmente volto al termine nel migliore dei modi“, scrive su Instagram in un lungo messaggi diretto ai fan. Clicca qui per leggere il post di Andrea Damante.

Andrea Damante: altre rivelazioni di Giulia De Lellis in arrivo?

Sembra che non siano ancora finite le rivelazioni su Andrea Damante da parte della sua ex, Giulia De Lellis. Qualcosa che in teoria non ha raccontato nel suo libro e che potrebbe sconvolgere ancora una volta tutti gli ammiratori che hanno sempre sostenuto la coppia e che forse, sotto sotto, sperano ancora nel lieto fine fra loro. Si potrebbe pensare ad una vendetta da parte dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ma non è così. Negli scorsi giorni infatti ha precisato tramite le Storie di Instagram di non voler cercare di rovinare qualcosa o qualcuno, né “di sporcare, infangare o spettegolare“. Giulia ha scelto di aprire i rubinetti sulla sua passata relazione con Damante per raccontare la sua storia e le emozioni provate in quel periodo. Con Andrea del resto i rapporti sono ancora più che buoni, per cui il suo gesto non deve essere visto come conseguenza di un forte rancore. Intanto Damante continua a pensare al lavoro, ad ultimare i suoi nuovi progetti. In cui tra l’altro rientrano anche altri volti noti del piccolo schermo, come Marco Cartasegna, ex tronista di Uomini e Donne, e il ben più famoso Fedez. Nelle Storie infatti il Dama condivide alcuni momenti di una riunione super importante e del brindisi finale fatto con il rapper milanese e gli altri presenti, voluto per suggellare l’accordo appena raggiunto.

