Andrea Damante asfalta la ex Giulia De Lellis e Elisa Visari/ “Sono tutte p***”

Giulia De Lellis ed Elisa Visari: catfight su TikTok

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati da tempo ed entrambi ormai hanno una relazione stabile da tempo: l’influencer romana con Carlo Gusalli Beretta, il deejay veronese con Elisa Visari. Tra la De Lellis e la Visare non sembra scorrere buon sangue: le due si sono lanciate frecciatine reciproche su TikTok per la precisione. A dare il via alla querelle è stata Giulia De Lellis con un breve video. Sfruttando la funzione voiceover, l’influencer ha messo in scena il discorso tra due ragazze che parlano in romanesco: “Amo’ l’ex tuo dura ancora con questa aò?’” dice la prima, mentre la seconda risponde “Te credo, me sto zitta!”. In molti hanno visto in questa breve clip un riferimento a Elisa Visari. Dopo qualche giorno è arrivata la replica dell’attuale fidanzata di Andrea Damante.

Andrea Damante commenta la querelle tra le due

Nonostante Giulia De Lellis non abbia fatto nomi nel suo video, è apparso chiaro a chi si riferisse. Dopo qualche giorno Elisa Visari ha pubblicato un video su TikTok, che sembra una replica a quello della De Lellis. “Mamma mia come i ragazzini fai eh, sei tremendo e c’hai un’età eh!”, dice la Visari con la voce di Emanuela Fanelli, in uno dei divertente sketch di “Una pezza di Lundini”. “Vado controcorrente e lo so, ma la poracciata di Elisa Visari col tiktok “in risposta” alla De Lellis con tanto di “;)” in didascalia? Ma che ne sa se il tiktok di Giulia era riferito al Dama, ci fa solo una figura barbina a fare la nuova fidanzata con l’incubo della ex”, ha commentato un utente su Instagram. Pipol Gossip ha raggiunto Andrea Damante per avere la sua opinione sulla presunta faida tra la sua ex e l’attuale fidanzata. Secondo quanto riportato dal profilo Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe risposte: “Sono tutte p*****”.

