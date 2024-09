Tony Effe: il successo dell’estate che riguarda anche l’amore…

Tony Effe è sicuramente il cantante del momento, con la sua Sesso e Samba in collaborazione con Gaia ha fatto ballare l’Italia intera per tutta l’estate, scalando le vette delle classifiche italiane e registrando un vero e proprio boom di ascolti.

Ciò che però sta facendo davvero parlare di lui proprio in queste ore e ha scatenato il popolo del web è l’ufficializzazione (e potremmo anche dire finalmente) della sua relazione con la nota influencer Giulia De Lellis.

Già questa estate gli indizi non si erano sprecati, in particolare una foto di agosto ritraeva la coppia in vacanza insieme in compagnia di Cristiano Malgioglio.

Nonostante ciò, le prove erano ancora troppo flebili per poter parlare davvero di amore, infatti nessuno dei due aveva fatto trapelare ancora nessuna conferma ufficiale.

Tony Effe e Giulia De Lellis: galeotto fu il matrimonio di Cecilia

I primi rumour, però, erano già iniziati a serpeggiare dallo scorso luglio, quando i due si sarebbero visti al chiacchieratissimo matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Infatti, nonostante Tony Effe e Giulia De Lellis si conoscessero già da tempo, in questa occasione si sarebbero avvicinati in modo inequivocabile, proseguendo la loro conoscenza nelle settimane successive tra feste, concerti e vacanze in Puglia.

Proprio due giorni fa il rapper ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale Instagram da ben 2,7 milioni di follower un post in cui afferma “È stata un’estate bellissima vi ringrazio tutti” e proprio tra le foto ecco finalmente la prova ufficiale che tutti i fan stavano aspettando: uno scatto che ritrae la coppia abbracciata e sorridente, evidentemente molto intima.

Insomma, il rapper che il mese prossimo tornerà a calcare il palco con il suo Icon Tour, sembrerebbe avere finalmente trovato l’amore: chissà quali saranno i prossimi sviluppi di questa chiacchieratissima storia.