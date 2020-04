Andrea Damante e Giulia De Lellis/ “Per tornare con l’ex andate da Iannone”

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme? Ormai non ci sono più dubbi e da una live finalmente a sbilanciarsi in merito ci ha pensato anche uno dei due protagonisti che prima non ne avevano mai parlato. Il ragazzo si è trovato di fronte su Instagram a Pio e Amedeo che l’hanno provocato, come solo loro sanno fare, sull’argomento: “Le ragazze che vogliono tornare con l’ex devono farsi dare una bottarella da Andrea Iannone?“. Commento legato al fatto che prima di Giulia De Lellis e Andrea Damante la cosa era già accaduta a Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La risposta di Andrea è simpatica ma potrebbe generare comunque polemiche: “Per sfatare il mito ci potrebbe stare anche se bisogna vedere se Iannone è d’accordo. Per adesso, casualmente, è andata così”.

Andrea Damante e Giulia De Lellis, Iannone risponderà?

Andrea Iannone è rimasto in silenzio sul ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis così come aveva già fatto in precedenza per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La coincidenza tra queste due storie di ritorno lo vede al centro come protagonista, ma al momento è rimasto fermo per evitare ulteriori polemiche. Di certo il motociclista ha dimostrato grande maturità, anche se lo scambio di vedute in live su Instagram tra Pio e Amedeo con il suo omonimo non gli potrà aver fatto di certo piacere. Proprio per questo la sensazione è che almeno in questo caso, quando la notizia sarà virale, Iannone dirà la sua quantomeno ai diretti interessati. Difficile sapere da ora se ne verranno informati anche i fan o meno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA