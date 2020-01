ANDREA DAMANTE/ “Ho perso il portafogli alle Bahamas, spero che…”

Spiacevole imprevisto per Andrea Damante di ritorno dalla vacanza alle Bahamas insieme alla sua nuova fidanzata Claudia Coppola. Tutto sembrava concorrere per comporre un quadretto perfetto, ma a guastare l’atmosfera incantata che aveva accompagnato i due per tutta la durata della permanenza all’estero è arrivato qualcosa di molto materiale. Sì, perché l’ex di Giulia De Lellis ha perso il portafogli. A dirlo ai suoi tanti followers su Instagram è stato proprio Damante, che ha raccontato: “Ragà, vacanza stupenda. Però stamattina ho perso il portafogli con tutto dentro. Come al solito eh…Vabbè, ci tenevo a dirlo”. Dal volto corrucciato esibito durante il racconto sembra di poter evincere tutto il fastidio provato dall’ex tronista di Uomini e Donne per l’imprevisto che lo ha visto sfortunato protagonista…

ANDREA DAMANTE: “HO PERSO IL PORTAFOGLI ALLE BAHAMAS”

Ma a quanto ammonta il danno subito da Andrea Damante con la perdita del portafogli? Questo il dj veronese non ha voluto svelarlo. Ma sembra di poter intuire che la somma in contanti contenuta al suo interno fosse cospicua soprattutto dalla frase che Damante ha utilizzato come chiosa: “Spero che qualche buon’anima a Nassau (capitale delle Bahamas, ndr) li spenda bene”. Il compito di far dimenticare questo brutto finale di vacanza ad Andrea Damante spetta ovviamente a Claudia Coppola, nuova fidanzata ufficiale del veronese, chiamata a sostituire – si spera definitivamente – Giulia De Lellis nel cuore dell’ex tronista. Proprio la De Lellis nelle ultime settimane è stata presa a termine di paragone dai fan per sottolineare la somiglianza “sospetta” tra lei e la Coppola. Ora, di ritorno dal paradiso delle Bahamas, inizia la prova del fuoco per la tenuta della coppia. I due resisteranno allo stress della quotidianità e al nervosismo derivato da imprevisti fastidiosi come quello della perdita del portafogli occorso ad Andrea Damante?

© RIPRODUZIONE RISERVATA