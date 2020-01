Andrea Damante/ “Il mio angelo”: dedica a Claudia Coppola (Uomini e Donne)

Andrea Damante è sempre più innamorato della sua Claudia Coppola. Dopo avere ufficializzato la loro unione, postando scatti e video di coppia in vacanza sulla neve per le festività natalizie, il deejay veronese ha ripercorso il suo 2019 e, tra gli eventi degni di nota, anche l’ingresso della modella nella sua vita. “I met an angel”, ha scritto l’ex tronista postando un breve video in bianco e nero con protagonista la fidanzata. Proprio la scorsa settimana, Damante ha pubblicato un video in compagnia di Claudia mentre si dirigeva in montagna con lei, per passare alcuni giorni di relax sulla neve. Questo primo dettaglio aveva già fatto impazzire gli estimatori, nella speranza che il bel deejay potesse voltare pagina dopo la fine della relazione con Giulia De Lellis. La sua ex intanto, si gode la serenità tra le braccia di Andrea Iannone, nuovo fidanzato che le ha totalmente rubato il cuore con la sua dolcezza e tutte le sue numerose attenzioni.

Andrea Damante volta pagina: Claudia Coppola è la nuova fidanzata

Nonostante Andrea e Giulia abbiano voltato pagina con due nuovi amori, c’è ancora qualcuno che spera di poterli rivedere insieme. La De Lellis, come ben sapete, ha pubblicato un libro parlando della sua esperienza di tradimento vissuta con Damante. “Le corna stanno bene su tutto – ma io stavo meglio senza” è risultato uno dei progetti vincenti del 2019. Il manuale è stato approvato anche da Maria De Filippi, nonostante abbia rivelato di non averlo ancora letto. “Giulia me lo ha regalato ma non l’ho letto, c’ero quando gliel’hanno proposto perché mi ha chiesto cosa pensavo. Non è stupida, su di lei c’è un pregiudizio perché arriva da Uomini e Donne. Che il libro abbia avuto successo ci sta, è conosciuta e la sua storia d’amore è stata molto vista in tv”, ha osservato la conduttrice tramite una intervista rilasciata al Fatto Quotidiano. “Non deve far storcere il naso agli scrittori, pensano che per arrivare si sono fatti il mazzo e ora una ragazza di Uomini e Donne è in cima alla classifica con la storia delle sue corna. Chi va in libreria a comprare il libro di Giulia magari prima non ci andava, non avrebbe comprato un libro diverso e forse ora, dopo averlo letto, proverà con un altro”, ha aggiunto.

