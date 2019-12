Andrea Damante ripensa a Giulia De Lellis?/ Dedica su Instagram, interviene il cugino

Giulia De Lellis, Andrea Damante e il gossip infinito. Sì, perché nonostante i due si siano detti addio più di un anno fa, le voci sulla coppia continuano a girare e fanno ancora notizia. Stavolta a scatenare il mormorio del web è stata una storia pubblicata su Instagram dal deejay ed ex tronista di Uomini e Donne in cui intona la nota canzone de Le Vibrazioni “Dedicato a te”. All’interno del brano c’è la frase “Immensamente Giulia”, che lui canta a gran voce, lanciando inevitabilmente l’amo ai fan. Immediati, in molti hanno ritenuto il gesto una chiara dedica alla sua ex fidanzata che, ricordiamo, oggi è legata al pilota Andrea Iannone. Perché cantare una canzone, pronunciando a gran voce il nome della De Lellis, quando sul web da settimane circola il gossip di un presunto avvicinamento tra loro?

Andrea Damante pensa ancora a Giulia De Lellis? Il cugino di lui chiarisce

Questa la domanda che molti si sono posti di fronte al gesto di Andrea Damante che, d’altronde, come Giulia De Lellis oggi è legato ad un’altra, Claudia Coppola. Di fronte al caos suscitato dal gesto del deejay è però intervenuto suo cugino. Su Instagram il ragazzo ha detto la sua, smentendo la possibilità che la canzone sia una dedica alla De Lellis. “Leggo un sacco di cazza*e. – ha esordito – Spezzo una lancia in favore di mio cugino. Andrea suona questa canzone con la chitarra da quando ha 14 anni! Forse uno dei primi pezzi che ha imparato”, ammette. Dunque non ci sarebbe alcun gesto romantico o malizioso dietro l’esibizione social di Andrea Damante. Serviranno però queste parole a convincere il popolo del web? Staremo a vedere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA